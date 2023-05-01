

Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён групповой ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Нарушена работа предприятий, осуществлявших выпуск боеприпасов, вооружений и военной техники для украинских войск.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка и Крахмальное Харьковской области.

◽️ В районах населенных пунктов Масютовка, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Розовка Луганской народной республики пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 85-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

◽️ Кроме того, в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Красно-Лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка Харьковской области, Червоная Диброва Луганской народной республики и Серебрянка Донецкой народной республики.

◽️ В районах населенных пунктов Торское Донецкой народной республики и Невское Луганской народной республики пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

Потери противника за сутки на данном направлении составили до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, гаубица Д-20, а также две гаубицы Д-30.



◽️ На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали уничтожение противника в западной части города Артемовск. Воздушно-десантные войска оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов и сковывают подразделения ВСУ на флангах.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Калиновка, Часов Яр, Николаевка и Ступочки Донецкой народной республики.

За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено шесть самолетовылетов. Артиллерией группировки выполнены 64 огневые задачи.

За сутки на данном направлении уничтожено до 330-ти украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

◽️ Также в районе населенного пункта Новоукраинка Донецкой народной республики уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВСУ.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Угледар, Привольное Донецкой народной республики и Малая Токмачка Запорожской области.

◽️ В районе населенного пункта Сладкое Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица «Мста-Б».



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения в течение суток уничтожено до 15-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица «Мста-Б».



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 87-ми артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 109-ти районах.

В районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики поражен командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Горобьевка Харьковской области, Кременная, Краснореченское Луганской народной республики, Водяное Донецкой народной республики, а также Песчановка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3913 беспилотных летательных аппаратов, 421 зенитный ракетный комплекс, 8927 танков и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4703 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 9893 единицы специальной военной автомобильной техники.