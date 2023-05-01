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Что задумали Россия и Турция? Атомный союз

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В четверг на территории Турции официально появился первый в её истории атомный объект и это государство вошло в атомный клуб, что, несомненно, является огромным достижением. А произошло это благодаря России, которая разработала, построила и будет управлять турецкой атомной электростанцией «Аккую». Зачем нам это понадобилось, почему Запад был резко против и какие ещё планы есть у наших стран, а также о новой истории спасения, расскажем в сегодняшнем выпуске сразу после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yIj-5wrWbB4
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