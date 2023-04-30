Коллективный наш враг в шоке: любая другая страна давно бы прогнулась, либо вообще загнулась от такого дружного давления экономическими санкциями. А России «по фигу»! На чём прокололись атакующие? На том, что у них банки являются первыми друзьями экономики, а у нас наоборот. Чем вы напугаете экономику страны, в которой ЦБ с 1990 года гнобит как промышленность, так и сельское хозяйство?

С политикой тот же парадокс: всё наоборот, но в пользу России! Вспомним весну 2011 года, разногласия между президентом Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным. Поводом была Ливия, но речь-то о куда более серьёзном: концептуальном пути России в глобальном мире! Владимир Путин на встрече с рабочими Воткинского ракетостроительного завода назвал документ, с которым РФ согласилась в ООН, "неполноценным и ущербным", сравнив его "со средневековым призывом к крестовому походу, когда кто-то призывал кого-то идти в определенное место и чего-то освобождать". Кроме того, премьер припомнил США бомбежки Югославии, а также военные операции в Афганистане и Ираке. "Теперь на очереди Ливия, под предлогом защиты мирного населения. Но при нанесении бомбовых ударов по территории гибнет как раз это мирное население. Где же логика и совесть? Нет ни того, ни другого", - заявил тогда Путин. Через несколько часов после заявления Путина Медведев собрал в Горках журналистов своего пула. Напомню, что были «Эхо Москвы», «Дождь» и прочие. И президент проинформировал об «официальной позиции России» по ситуации в Ливии. Заявление Медведева разительно отличалось от высказываний Путина, причем президент использовал те же обороты, что и глава правительства. Медведев подчеркнул, что не считает резолюцию неправильной. "Поэтому, если сегодня пытаться бить себя крыльями по корпусу и говорить, что, мол, мы не понимали, что делали, это было бы неправильно: мы сознательно это сделали, и в этом были мои инструкции министерству иностранных дел. Они были выполнены", - добавил Медведев. Тогдашний президент призвал всех быть поаккуратнее с оценками: "Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций (выделено мной Э.Н), типа «крестовых походов» и так далее. Это неприемлемо. В противном случае все может закончиться гораздо хуже, чем это происходит сегодня. И об этом должны помнить все".

Мы-то, которые «ВСЕ», помним. Всё наоборот! Столкновение цивилизаций началось, перешло в кровавую фазу! А Медведев, нанёсший своей прозападной «прошивкой» колоссальный вред не только нашей стране, помнит? Первое лицо в Совбезе РФ на слух знает не каждый, а вот второе известно сегодня всему миру. Медведев из западных «кроссовок» моментально перескочил в кирзовые сапоги русского патриота, с пеной у рта ругает Запад. Ядерным оружием грозит!

Кого из нынешних известных политиков, утверждающих, что Россия – особая цивилизация, Восток, а не Запад, назовёте вы? Всё, что обеспечивает поворот на Восток, как и должно быть в условиях тектонических глобальных перемен, соответствующих Эпохе Водолея, делает Запад. Именно «враг» буквально пинает нашу «элиту» в зад, чтобы Россия шла вперёд. Кто из пропагандистов знает подлинную историю Русской цивилизации, извечно несущей Справедливость и обладающей Всемирностью? В государственных СМИ не видим никого!

…Трудовую биографию я начинал не юристом, а колхозным трактористом. Но с 2003 года слежу за каждой публикацией полковника ГРУ СССР Андрея Девятова под рубрикой Небополитика. Это были как бы «докладные записки» (под номерами!) с пометкой «для знати». Как в стенку горох!

Мы сами пошли на эту Войну –

никто нас не призывал.

Ушли без оркестров, речей за страну –

никто нас не провожал.

Это написал на заре выхода Небополитики к Народу соратник Андрея Девятова, Алексей Назаревский, тоже выпускник Военного института иностранных языков Красной Армии. Активные от народа ещё два десятилетия назад начали наносить контрудар в той, Мировой войне нового типа, о которой Папа Римский сказал только в 2014 году. За три года до того, как Медведев «проучил» Путина, в издательстве «Вече» вышла книга Девятова «Практическая футурология. Как верно оценить прошлое, различить настоящее, прозреть будущее». Процитирую аннотацию: «Современный человек теряется в лавине информации, способной смести самые крепкие преграды, базирующиеся в устоях сознания народов и цивилизаций. Как за потоками лжи, реками псевдоправды, водопадами "объективных данных" разглядеть истинную подоплеку событий, тенденций, течений? Человек воспринимает мир таким, каким он его видит и слышит, ощущает, обоняет и осязает. В условиях постиндустриального общества с крайней информационной насыщенностью система чувственного восприятия мира человеком все чаще дает сбои. Как вновь научиться использовать свои чувства для правильной оценки ситуации и определять с их помощью, кто тебе друг, а кто - враг? Кроме того, чувственное восприятие окружающего нас мира является той самой меткой, которая делает народы непохожими друг на друга. Самобытность - это закодированная в основных модальностях человеческой психики система подтверждения идентичности, которая и делает русских - русскими, американцев - американцами, китайцев - китайцами. Способна ли современная российская знать к грядущим изменениям в мире? И какие это будут изменения? И что нас всех ждет завтра? Эта книга об этом и о многом другом. Книга предназначена тем, кому не безразлична судьба России, ее настоящее и будущее».

Человечество обманывали тысячелетиями. Потому правдивая информация воспринимается с трудом, с учётом изменений в языках, мозгах и душах. Правда никуда не делась, она скрыта в сердцах, резонансы которых глушатся, глушатся, глушатся... Но опять же спасибо врагам! Именно либералы-западники, сделавшие всё для того, чтобы Русским Духом на планете больше не пахло, проделали великую работу. Сжатие, как в дизельном двигателе, ведёт к самовозгоранию Русского Духа. Это Возгорание Духа Победы от земли стяжанием Духа Истины от неба. Только имея разность потенциалов: земля \ небо можно технологиями небополитики включить в космический контур перемен Человека.

А дальше УРА, энергия передается в буквальном смысле через планетарную передачу, на аэродинамический угол взлёта. Русь пойдёт не вперёд, а вверх, никого не догоняя. А либералы будут «пытаться бить себя крыльями по корпусу и говорить, что, мол, мы не понимали, что делали».

Имея связку трех сил: земля – небо и человек с открытым сердцем между ними, контур замкнется и во вращении появится тяга жизни с именем героизм!

В познании Воли Неба перед человеком раскрывается естественный ход вещей, состояние миропорядка, фаза истории (прилив или отлив энергии Космоса), смысл жизни, предназначение Человека, обретается счастье.

Взявшись за перо по поводу юбилея Небополитики, я рискую выглядеть чудаком, а то и хуже. Но пишу по-своему, по «колхозному», как понимаю происходящее. В XIV – XVI веках новой эры под концептуальным руководством халдейских мудрецов-каббалистов руками Ватикана в догматах и обрядах официальных вероучений ведущих стран Запада и Востока была проделана «хирургическая» операция. «Духовная» операция по вырезанию в сознании народов корней взращивания сокрушительного боевого духа и твердой воли к победе. Произошла замена проявлений Духа на такие состояния души как смирение, терпение, кротость и покаяние. Причиной концептуальной революции, проделанной владыками душ народов библейской цивилизации, послужил испуг «мудрецов», уже тогда наднациональных владык, от победного нашествия Великой Орды Чингисхана от моря до моря. Цель состояла в том, чтобы подорвать мистическую основу Единого государства Чингисхана, исключить перспективу глобализации духа поверх библейской сакральности. Великая Орда разнородных племен от моря до моря держалась не на каноне веры, не на писаном праве, не на идеологии, а на этике того, что можно и что нельзя.

Понять что-либо можно только в сравнении. Ну и сравните то, что имеем, с этикой Орды, да и этикой так называемого соцлагеря, основы которой обнародованы в Небополитике. Это пять выше: власть выше собственности, служение выше владения, общее выше частного, справедливость выше закона, духовное выше материального. Это соотношение идеалов и категорий. В РФ с некоторых пор всё наоборот! Когда в конце девяностых в Костромском технологическом институте появились китайские студенты, у одного из них городская газета взяла интервью. Главным там было удивление китайца:

- Почему у вас хорошие люди бедные, а плохие богатые? У нас наоборот…

Хотя у китайцев иные лица, вроде бы иной культурно-исторический код, этика Орды помнится. А у нас? Снова окунёмся в прошлое. Оседлые народы лесов и полей Великой Орды под выдуманное собирательное имя «монгол» не подходили. Для них и ввели обобщающий всех термин «иго». Но с китайского это Единое государство. А наши школьники до сих пор вынуждены мусолить какое-то татаро-монгльское иго! Этику, на которой держалась семья народов, когда мы были в едином государстве даже с китайцами, придумал не Чингисхан. Она пришла от древних Русов, которые явились на планету как Свет. РУС (рус = сур), то есть «СОЛНЕЧНЫЙ». Таких уничтожали веками.

В меру понимания работяги хочу не согласиться с небополитиком Александром Кашанским. Он открыл цветодинамику души, 12 скрытых рас человечества. Да, всё так, властители-сатанисты это скрывают. Мне, чеченцу, например, благодаря Кашанскому, стало ясно, почему мой народ принял именно ислам. «Ис» по-чеченски – это девять. Лам – гора. У древних Русов девять пантеонов богов. Они управляют как миром видимым, так и невидимым, где всё начинается. С этой «горы» понятно всё: прошлое, настоящее и будущее. Другую по отношению к Библейско-средиземноморской картину мира рисует и Срединно-земельная цивилизация китайцев. Там мир невидимый представляют Девять Драконов. Можно через язык и душу собирать камни дальше и убедимся, что все 12 «ворот» ведут в одно место – Царство Правды. Не согласен я только с термином «раса» в данном контексте. Раса – это аббревиатура: Роды Асов Страны Асов. РАСА есть только одна. Азия – страна Асов! Все мы, племена, которые в Империи были «инородцами», а в СССР – «национальными республиками», сохранились и сильны только вместе с Русами. А Русь сильна только с нами! Лидерам бывших республик, которые нацелились в антиестественную цивилизацию Запада, хочется напомнить стишок из серии «самых грязных». Женщина промахнувшемуся любовнику, шёпотом: «Куда ты, милый …. там». Звучит грубо, хамовато, но точно. Нацелившись в Европу, истекающая кровью Украина всерьёз обсуждает узаконение однополых браков…

Священный Коран торжественно провозглашает: «Клянусь восходом, клянусь закатом… клянусь четом и нечетом» (сура 89). Восходы и закаты – это Закон Мироздания в циклах Бытия на Земле. Четы – это двоичность и линейность, противоположности, «диалектика». Нечеты – это от Неба (орбиты, траектории, циклы), то, что не делится пополам и образует гармонию мира.

Очевидно, что триумф воли и порыв духа Великой Орды Чингисхана в основании имели арийско-ведическую сакральность, а не библейско-иудейскую.

Без заземления Духом Победы от Неба невозможно пробить искру Энергии Жизни и «двигатель перемен» теряет тягу. Так открываются Врата ада. Но всё меняется!

У нас, активных от Народа - праздник. В День международной солидарности трудящихся в подмосковной усадьбе Середниково, где первый в мире Музей конструирования будущего, созданный на основе Небополитики, состоятся большие торжества. В честь 20-летия Доктрины Русской Победы, обретающей плоть по космическому Закону Перемен. Середниково – это усадьба Русского Поэта Михаила Лермонтова, указавшего, где вечное:

Есть чувство правды в сердце человека,

Святое вечности зерно:

Пространство без границ, теченье века

Объемлет в краткий миг оно.

А что у «них»? Кстати, «ОНИ» - это не фигура речи, а конкретный термин, появившийся в печати ещё в позапрошлом веке. Те, кто не светятся нигде, но стараются быть выше Бога.

Внимательные финансисты заметили, что Набиуллина уже не бегает в МВФ к своим хозяевам. Ближе ей другой «партнёр» - Банк международных расчётов (БМР). Он редко упоминается в мировых и в российских СМИ. БМР по степени своей секретности вполне может конкурировать с ЦРУ США, английской службой МИ-6 или израильским «Моссадом». Но ЦРУ периодически отчитывается о своей деятельности перед Нижней палатой конгресса США. А перед кем отчитывается БМР, толком никто не знает.

Так вот, широко разрекламированное Центральным банком внедрение цифрового рубля – очередной шаг цифровиков-трансгуманистов. Маленькая собачка может вывести из равновесия медведя, сделать его добычей охотника, взяв сзади за гениталии. Собачка эта – деньги, а охотники - те, кого прекрасный финансист Валентин Катасонов, отследивший всю цепочку движения денег, начиная с допотопных времён, называет «нелюдь». План сатанистов прост: взяв за определённое место цифровой валютой всех лидеров стран, депутатов парламентов, окончательно захватить власть во всём мире. Место это у либералов-сатанистов известно: мошна. Но сатанист-трансгуманист Шваб прав только в одном: по-старому уже ничего не будет. По обстоятельствам непреодолимой силы стремительно вызревает Новый Мир, не по лекалам сатанистов, а по Плану Всевышнего. Русский Поэт Александр Блок в поэме «Двенадцать» указал место тех, кто ОНИ:

И старый мир, как пес безродный,

Стоит за ним, поджавши хвост.

Эдуард Наипов,

Кострома