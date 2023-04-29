Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (29.04.2023 г.)
Вечером 28 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон».
❕ Цель удара достигнута.
На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Каменка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.
◽️ В районах населенных пунктов Артемовка, Тимковка, Синьковка и Котляровка пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.
◽️ Потери противника составили более 70-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа, а также одна гаубица Д-20.
На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Островское Луганской народной республики, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики.
◽️ Уничтожено до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов.
◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск пресечены попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики.
◽️ За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 58 огневых задач.
◽️ Общие потери противника на данном направлении составили более 575-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новополь и Успеновка Донецкой народной республики.
◽️ В районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.
◽️ За сутки потери противника составили свыше 85-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.
◽️ Кроме того, в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живая сила и техника в 126-ти районах.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».
◽️ Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка, Токаревка Харьковской области, Кременная, Новодружеск, Оборотновка Луганской народной республики, Кирилловка и Славное Донецкой народной республики.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4688 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9843 единицы специальной военной автомобильной техники.