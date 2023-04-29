

Вечером 28 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по месту нахождения командного состава объединенной группировки войск ВСУ «Херсон».

❕ Цель удара достигнута.



На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Каменка, Кисловка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

◽️ В районах населенных пунктов Артемовка, Тимковка, Синьковка и Котляровка пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

◽️ Потери противника составили более 70-ти украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, автомобиль с боеприпасами, два пикапа, а также одна гаубица Д-20.



На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Островское Луганской народной республики, Терны, Торское, Серебрянка и Григоровка Донецкой народной республики.

◽️ Уничтожено до 75-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.



На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали активные действия по уничтожению противника на западных окраинах города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам с флангов.

◽️ Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск пресечены попытки противника контратаковать из районов населенных пунктов Часов Яр, Калинина и Красное Донецкой народной республики.

◽️ За прошедшие сутки в данном районе авиацией совершено семь самолетовылетов. Артиллерией «Южной» группировки войск выполнено 58 огневых задач.

◽️ Общие потери противника на данном направлении составили более 575-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, двенадцать автомобилей, две самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», одна гаубица Д-30, а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.



На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новополь и Успеновка Донецкой народной республики.

◽️ В районе населенного пункта Новомайорское Донецкой народной республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы.

◽️ За сутки потери противника составили свыше 85-ти украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

◽️ Кроме того, в районе населенных пунктов Шахтерское и Успеновка Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны.



На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 20-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-30.



Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток поражены 92 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живая сила и техника в 126-ти районах.



Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Райгородка Луганской народной республики уничтожен вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.

За сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS».

◽️ Кроме того, уничтожено четырнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Котляровка, Токаревка Харьковской области, Кременная, Новодружеск, Оборотновка Луганской народной республики, Кирилловка и Славное Донецкой народной республики.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 413 самолетов, 230 вертолетов, 3901 беспилотный летательный аппарат, 421 зенитный ракетный комплекс, 8904 танка и других боевых бронированных машин, 1095 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4688 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9843 единицы специальной военной автомобильной техники.