СССР и Афганистан. Путь к вводу войск/ Владимир Прямицын и Егор Яковлев
Долгожданный цикл на «Цифровой истории», посвящённый истории афганской войны. В первой части доктор исторических наук, советник российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Прямицын рассказывает, какими были советско-афганские отношения с начала XX века до 1979-го года.
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Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/