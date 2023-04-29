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СССР и Афганистан. Путь к вводу войск/ Владимир Прямицын и Егор Яковлев

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Долгожданный цикл на «Цифровой истории», посвящённый истории афганской войны. В первой части доктор исторических наук, советник российской академии ракетных и артиллерийских наук Владимир Прямицын рассказывает, какими были советско-афганские отношения с начала XX века до 1979-го года.
#цифроваяистория #егоряковлев #афганистан #ВладимирПрямицынЦИ #ссср

Фестиваль «Цифровая история» в Калининграде: https://tsifrovaya-istoriya.timepad.ru/event/2364392/

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QaCiiUd0WO4
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