Война в Кузбассе. Александр Батов // Что делать
#кузбасс #угольныеразрезы
Россия, XXI век. Мирный, утопающий в зелени посёлок вдруг сотрясают взрывы. Жители выбегают на улицу и видят, как на землю оседает грязная, ядовитая пыль. «Вам здесь не жить», — заявляют появившиеся оккупанты… Нет, это не Брянская область в дни «СВО». Взрывы грохочут возле таёжных посёлков Кузбасса. А в роли оккупантов — «свои» угольные олигархи и их наёмники. Не стесняясь в выражениях, они объясняют, чего на самом деле стоит «священное право частной собственности».
Более 10 лет жители нескольких посёлков Кемеровской области успешно противостоят угольным разрезам. Было всё: шантаж, фальсификации, нападения, обыски, аресты. Но этих людей не сломить. Александр Батов, представитель движения “Российский Трудовой Фронт”, рассказывает о методах борьбы с произволом в экстремальных условиях.
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