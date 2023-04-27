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Прилет по зданию адмиралтейства в Николаеве

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В Николаеве ночью было поражено здание старого адмиралтейства http://runews.hopto.org/news/255870-s-nego-nachalsya-nikolaev-istoriya-zdaniya-admiralteystva-foto рядом с николаевским портом. ВСУ заявляют, что прилетело сразу 4 "Калибра". Били целенаправлено.
Здание скорее всего использовалась либо под располагу, либо как штаб.



Стоит отметить, что за последние пару дней в Херсонской и Николаевской областях была целая серия болезненных прилетов по ВСУ, в том числе по системам ПВО.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8319180.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, николаев, ракеты, Россия, Украина
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