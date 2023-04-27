Готов воплотить образ нашего будущего?
Алексей Орлов и Александр Соколов.
Цикл передач под общим названием «Мир сегодня, и мы в нём».
Передча первая “Навязанное сумасшествие. Причины” https://youtu.be/LIZPl9u9YIo
Передача вторая “Разделение народов” https://youtu.be/2Ggpbyuhmh0
Передача третья. “Украина как она есть” https://youtu.be/jSKMW2xkvcA
Передача четвёртая “Кто сформировал такую Украину” https://youtu.be/jSKMW2xkvcA
Передача пятая “Почему «удобно» не видеть этого” https://youtu.be/jSKMW2xkvcA
Передача шестая “Хвалёный либерализм – ложь досужих болтунов” https://youtu.be/YmD2zVHgv8Q
Передача седьмая “Анализ всех составляющих. Списки – дела” https://youtu.be/xSYrlyByNrU
Передача восьмая: «Полумерами не отделаешься» https://youtu.be/7boY–ajqhM
Передача девятая: «Победа нужна на всех фронтах» https://youtu.be/oh769ufSxwI
Передача десятая: «Готов воплотить образ нашего будущего?»
Вокруг чего и когда происходит объединение и подъём.
О чём мечтает и что хочет народ.
Мечты малого уровня развития и сила общей мечты.
Готовность бороться за мечту Народа.
Вдохновляющий образ цели развития Народа.
Держава – пространство счастливых людей.
Выводы всего цикла передач.
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Быть ДОБРУ!
#мирсегодня #АлексейОрлов #АлександрСоколов #держава #будущее
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