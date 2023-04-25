“Дружбе” вопреки: Сербия и Венгрия построят Трубу для Нефти из РФ
Дружбе вопреки: Сербия и Венгрия построят Трубу для Нефти из РФ. Геоэнергетика Инфо
Венгрия и Сербия планируют построить трубопровод для поставок российской нефти, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, страны могут подписать в июне соглашение о строительстве нефтепровода, по которому российская нефть из трубопровода Дружба будет транзитом поступать по венгерской территории сербским потребителям. Протяженность нефтепровода от Альдьо до Нови-Сада составит 128 километров, а стоимость его сооружения сравнительно невелика — около 100 млн евро. На создание потребуется до двух лет. Строительство нового трубопровода сделает возможными поставки российских энергоресурсов в обход маршрута, заблокированного хорватами.
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