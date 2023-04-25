Главная » Видео, Наука, Политика, Экономика

“Дружбе” вопреки: Сербия и Венгрия построят Трубу для Нефти из РФ

52 0

Дружбе вопреки: Сербия и Венгрия построят Трубу для Нефти из РФ. Геоэнергетика Инфо
Венгрия и Сербия планируют построить трубопровод для поставок российской нефти, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, страны могут подписать в июне соглашение о строительстве нефтепровода, по которому российская нефть из трубопровода Дружба будет транзитом поступать по венгерской территории сербским потребителям. Протяженность нефтепровода от Альдьо до Нови-Сада составит 128 километров, а стоимость его сооружения сравнительно невелика — около 100 млн евро. На создание потребуется до двух лет. Строительство нового трубопровода сделает возможными поставки российских энергоресурсов в обход маршрута, заблокированного хорватами.
—————————————————————————————————————————
Наш телеграм: https://t.me/geonrgru
Станьте спонсором канала CПОНСОР.РУ ► https://sponsr.ru/geonrgru/
Поддержать канал:
Сбербанк – 4274 3200 6731 4487 Максим Р.
Тинькофф – 4377 7237 6815 3060 Максим Р.
ВТБ – 2200 2407 5683 3253 Максим Р.
https://yoomoney.ru/to/410018728624134 (донат сервис)
Пожалуйста НЕ указывайте ничего в комментариях и назначении перевода!
—————————————————————————————————————————
VK ► https://vk.com/geonrgru
ЯНДЕКС.ДЗЕН ► https://zen.yandex.ru/geonrgru
Сайт Геоэнергетика https://geoenergetics.info
—————————————————————————————————————————
Реклама, сотрудничество: https://t.me/radaykinpro maxim@radaykin.ru

Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте все уведомления, ставьте лайки и пишите комментарии! Вы помогаете продвигать канал!

#новости #нефть #газ #энергетическийкризис #политика #новостисегодня #марцинкевич #ценананефть
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lf2MgooDm_0
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как ковались победы над Россией или «Берлинский конгресс» (2)
Scofield: Война систем. Балканский полуостров. Продолжение
Бэкграунд, выпуск-247 за 3 марта 2012
Полный список всех военных преступлений США
МНОГО РАЗ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ ИЛИ УРОКИ ИСТОРИИ.

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru