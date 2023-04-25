Каждый день в Международном детском центре «Артек» готовит для школьников массу познавательно-развлекательных активностей. На сей раз ребята из разных уголков нашей необъятной родины съездили на экскурсию в Севастополь. За два дня около четырех сотен артековцев первый раз в жизни посетили Херсонес Таврический – это единственный античный полис Северного Причерноморья, основанный еще древними греками.

Кроме того, ребята посетили парк живой природы «Федюхины высоты», представляющий собой своего рода машину времени в живописном пригороде Севастополя. Под конец программы было предусмотрено посещение мемориального комплекса «Сапун-гора». Эта возвышенность в свое время стала ключевой в обороне от врага, выступая преградой на подступах к городу.

Долгие годы «Артек» и музей-заповедник сотрудничают в областях культуры и образования. Дети из разных отрядов с огромным удовольствием посещают Херсонес и знакомятся с местным бытом. В 2023 году экскурсионная программа была модернизирована.

«В этом году разработали для них специальную экскурсионную программу, в дальнейшем планируем добавить к ней мастер-классы. Уверена, что наше взаимодействие с Международным детским центром будет только расширяться, и желаю, чтобы как можно больше школьников могли побывать в древнем Херсонесе, узнать о крещении здесь князя Владимира и вспомнить, где всё начиналось», – поделилась директор музея-заповедника Елена Морозова.

Для того, чтобы у ребят хватало сил и энергии на все приготовленные для них активности, в МДЦ особое внимание уделяется организации питания. Начинается все с того, что меню составляют лучшие российские эксперты в области диетологии и нутрициологии. Это специалисты, которые рассчитывают калораж блюд и соотношение в них белков, жиров и углеводов, необходимых для растущего организма. Готовят в центре профессиональные повара комбината питания. Стоит отметить, что привычные нормы в МДЦ повышены на 20-25 процентов, поскольку дети очень активны, а значит, в их организмах обменные процессы протекают быстрее. Происходит это за счет добавления в рацион большего количества свежих овощей и фруктов.