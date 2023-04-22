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Запад готовится к открытому участию в конфликте. Константин Сивков

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Говорит доктор военных наук Константин Сивков с подробностями о ходе спецоперации. Ведущий – Дионис Каптарь.

Книга “Гибридная война”. Сивков К.В. https://den-magazin.ru/utm/1468

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#ДеньТВ #Сивков #геополитика #СВО
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=cdlQR_oVlwQ
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