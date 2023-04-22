Я дал присягу служить своей Родине уже много лет назад
Для тех, кто просил пруфов. Сын Пескова на фронте.
Несколько слов про моего друга и брата Николая Пескова. То, что он защищал нашу с вами Родину в рядах ЧВК «Вагнер», я знал уже давно. Руки постоянно тянулись рассказать про это всему свету, учитывая, какими помоями поливали его семью люди «с хорошими лицами» и другие недопредатели нашей страны.
Спасибо Евгению Пригожину, что обнародовал этот факт отдельно взятого сильного мужского поступка! Сегодня говорил с Николаем, и вот что он мне рассказал по поводу всей этой шумихи вокруг его имени:
«Я никогда не обращал внимания на то, что говорят за спиной. Я дал присягу служить своей Родине уже много лет назад. Задолго до событий в Донбассе и спецоперации мне выпала честь представлять свой род войск на параде Победы 9 мая. А на сегодняшний день мне удалось выполнять свой долг и защищать свою страну на поле боя в рядах ЧВК «Вагнер». Не сомневайтесь, правда и победа за нами!»
От себя добавлю, что за девять лет агрессии Украины против людей Донбасса Николай Песков был одним из самых активных моих соратников в деле помощи детям, пострадавшим от военных действий! Спасибо тебе за всё, дорогой! И до скорой встречи!
https://t.me/corrkosarev – цинк
Пригожин о службе сына Пескова в ЧВК "Вагнер".
1. Подал заявку в "Вагнер" на штурмовика. Был определен в заряжающие ТЗМ РСЗО "Ураган" артиллерийского дивизиона ЧВК "Вагнер". Прошел 3 недели подготовки на базе в Молькино.
2. Отслужил весь срок контракта – 6 месяцев. Каких-то существенных нареканий по нему не было.
3. Никому не говорил, что он сын Пескова (в курсе были только Пригожин и начальник кадровой службы ЧВК). Служил как обычный боец, соответственно какими-то особыми привилегиями не пользовался.
4. Пригожин правильно указывает, что в обществе сформировалось такое отношение к элитам, что сын высокопоставленного лица воюющий на фронте воспринимается как оксюморон и разрыв шаблона. И даже когда человек реально идет воевать, в это не верят и говорят, что это фейк и пиар.
t.me/boris_rozhin/83621 – по ссылке есть более развернутый спич Пригожина про сына Пескова и про отношения народа к элитам.