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Восстание государства против западной диктатуры. Александр Проханов

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Выступление писателя, главного редактора газеты “Завтра” Александра Проханова на научно-просветительской конференции “Русский мир против глобального рейха”.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K-D54YqBWks
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 1327 1039
    Valeriy Bondarik час назад

      ”’=”’Privet`ik”’=”’

      _ НУ_И – кто-что скажет НА “ЭТО”…
      *********************************
      …МНОГО-чего-Разного-ОН-провозглашал…
      МНОГО-чего-РАЗНОГО-он-ВНУШАЛ…
      Ныне РЕЛИГИОЗНОСТЬ – он – “ВПАРИВАТЬ” НАЧАЛ…
      ЛЖИВЫМ ДОГМАТИЗМом – ОН ЗОМБИРОВАТЬ СТАЛ! :-(
      (но в-отношении ЕЛЬЦИНизма – Он Правду СКАЗАЛ!)
      ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      …..ВАШИ мнения _ Уважаемые…..
      _ _ _ _ _
      Ничего ни к кому личного. Благодарю.
      =====
      С уважением – Валерий Бондарик.
      г. Эдмонтон. Канада. 21-4-23.

    • 0 0
      рвоа час назад

        Точнее России и ее народу неевреев пора освободится от оккупации расистского геноцидного неолиберального глобализма сынов диавола.

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