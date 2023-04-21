Восстание государства против западной диктатуры. Александр Проханов
Выступление писателя, главного редактора газеты “Завтра” Александра Проханова на научно-просветительской конференции “Русский мир против глобального рейха”.
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_ НУ_И – кто-что скажет НА “ЭТО”…
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…МНОГО-чего-Разного-ОН-провозглашал…
МНОГО-чего-РАЗНОГО-он-ВНУШАЛ…
Ныне РЕЛИГИОЗНОСТЬ – он – “ВПАРИВАТЬ” НАЧАЛ…
ЛЖИВЫМ ДОГМАТИЗМом – ОН ЗОМБИРОВАТЬ СТАЛ! :-(
(но в-отношении ЕЛЬЦИНизма – Он Правду СКАЗАЛ!)
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…..ВАШИ мнения _ Уважаемые…..
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 21-4-23.
Точнее России и ее народу неевреев пора освободится от оккупации расистского геноцидного неолиберального глобализма сынов диавола.