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“Вагнер” вступил в бой со штурмовыми группами противника

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TeCHc7MxAsw
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