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Приватизировали День Победы

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Приватизировали День Победы

Россия приватизировала и День Победы, и все на свете. И если бы что-то плохое, но нет, все только хорошее им принадлежит. Ценность пропала. Как можно?! Весь Советский Союз пострадал во время войны 41-го. Нет, теперь одна Россия, танки на Красной площади, “мы победители”. А где остальные? Мало того, они еще взяли и напали на Украину. Победители. Им не стыдно сейчас? (с) Лайма Вайкуле

2. В Латвии запретили День Победы.
Сейм (однопалатный парламент) Латвии большинством голосов утвердил новый закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая", запрещающий проводить в этот день любые общественные мероприятия за исключением торжеств по случаю Дня Европы.

Тяжело жить, когда в голове помои.
9 мая потомки победителей празднуют, потомки и сторонники нацистов, скорбят. Поэтому в России празднуют День Победы, а в Прибалтике и на Украине нет.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8305865.html
Метки: 9 мая, день победы, Латвия, Нацисты, праздники, прибалтика, творцы, Украина
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