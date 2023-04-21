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Польских офицеров в Катыни расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД

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РИА Новости сообщает, что поляков в Катыни расстреляли нацисты, а не сотрудники НКВД,

Польских офицеров в Катыни расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД

Польских офицеров в Катыни в 1941 году расстреляли гитлеровцы, а не сотрудники НКВД СССР – об этом еще в 1945 году свидетельствовал участник захоронения убитых поляков, впоследствии боец немецкого батальона "особого назначения" Арно Дюре.
"Днем мы спали, а вечером и ночью работали – рыли ямы. Части СС привозили людей на автомашинах и сбрасывали в ров глубиной 15-20 метров", – говорил Дюре.
Он также рассказывал, как в 1943 году приехал домой в отпуск и увидел в газетах фотографию этой огромной могилы.
"Под снимком было написано, что сделали все это русские. Я сказал матери, что это не русские сделали, а немцы, но мать мне не поверила", – рассказывал Дюре.

https://t.me/rian_ru/199498 – цинк

Пишу об этом уже более 15 лет. Разумеется поляков в Катыни расстреляли нацисты. Это должно быть признано на государственном уровне, тем более, что единственное решение суда по поводу Катыни достаточно ясно говорит о том, что поляки были расстреляны нацистами осенью 1941 года.
Подыгрывание полякам и геббельсовской версии в нынешние времена выглядит просто нелепо.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8307650.html
Метки: 1941, архивы, Геббельс, документы, Катынь, Нацисты, нквд, поляки, фальсификации
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 6428 4874
    Игорь два часа назад

      Т.е. если немцы приедут и перестреляют бандеровцев на украине офицеров всяких карательных бат и нацгвардии и свалят все на Вагнера. .. Мы отпираться будем типа это злодеи постреляли добрейших людей. Если бы вохровец сбил случайно авиатуриста Руста при пролете его кукурузника над любой зоной, то стрелка посадили прямо в зоне лет на 10 и извинились перед дойче. На такие поклепы, есть хороший ответ. Мы растреляли? Да ладно? Ну присылайте еще.

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