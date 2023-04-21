Иван Ефремов – русский Нострадамус! ПРЕДСКАЗАНИЯ ПОРАЖАЮТ ТОЧНОСТЬЮ!
ЧАС БЫКА
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Почему предсказания Ивана Ефремова поражают своей точностью? В чём был секрет русского Нострадамуса? Какие загадки истории унёс с собой Иван Антонович? За счёт чего точность его прогнозов была гораздо выше, чем у Ванги? В чём ценность книг Ивана Ефремова? Какие два общества показаны в романе “Час Быка”? В чём особенность общества из “Туманности Андромеды”? Какой след Иван Ефремов оставил в истории СССР? Обо всем этом вы узнаете, когда посмотрите это видео!
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