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Иван Ефремов – русский Нострадамус! ПРЕДСКАЗАНИЯ ПОРАЖАЮТ ТОЧНОСТЬЮ!

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ЧАС БЫКА
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Почему предсказания Ивана Ефремова поражают своей точностью? В чём был секрет русского Нострадамуса? Какие загадки истории унёс с собой Иван Антонович? За счёт чего точность его прогнозов была гораздо выше, чем у Ванги? В чём ценность книг Ивана Ефремова? Какие два общества показаны в романе “Час Быка”? В чём особенность общества из “Туманности Андромеды”? Какой след Иван Ефремов оставил в истории СССР? Обо всем этом вы узнаете, когда посмотрите это видео!

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#ИванЕфремов #ЧасБыка #ТуманностьАндромеды
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vES9Wkuo6-g
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