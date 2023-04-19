Утекло всё, или Операция «удалить» дороже, чем пометить как «удалённое»
О возможностях баз данных рассказывает Андрей Масалович, специалист в сфере кибербезопасности, КиберДед.
Ведущий – IT-директор международного холдинга Валентин Каськов
00:00 Вступление
00:30 О процессе уплотнения данных
08:25 Как запутать свое присутствие в цифровой среде
16:10 Об утечках баз данных
20:00 О возможностях анализа, которые дают базы данных
27:10 о моратории на развитие ИИ
28:00 Совет от КиберДеда
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#АндрейМасалович #ТочкаСборки