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Утекло всё, или Операция «удалить» дороже, чем пометить как «удалённое»

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О возможностях баз данных рассказывает Андрей Масалович, специалист в сфере кибербезопасности, КиберДед.

Ведущий – IT-директор международного холдинга Валентин Каськов

00:00 Вступление
00:30 О процессе уплотнения данных
08:25 Как запутать свое присутствие в цифровой среде
16:10 Об утечках баз данных
20:00 О возможностях анализа, которые дают базы данных
27:10 о моратории на развитие ИИ
28:00 Совет от КиберДеда

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

#АндрейМасалович #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-ByE1mAjGZA
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