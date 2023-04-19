Пожизненное заключение за госизмену
Пожизненное заключение за госизмену
1. Госдума приняла поправки об ужесточении наказания за государственную измену. Теперь по факту измены Родине, можно получить пожизненное заключение в качестве максимального срока. Вопрос о смертной казни остался как обычно подвешенным в
воздухе в контексте споров об уместности продления моратория на смертную казнь.
2. Кара-Мурзе конечно повезло, чуток не дотянул до поправок и получил всего 25 лет. По новым поправкам мог получить и пожизненное, учитывая факты госизмены. Впрочем, уверен, скоро мы увидим применение данной поправки против других фигурантов.
3. Это очевидно далеко не единственные поправки, которые стоит ожидать в законодательстве за различные антигосударственные преступления связанные с пособничеством враждебным России странам. Время милосердия если и придет, то лишь после войны. Сейчас не время для нежностей. Что впрочем не спасает власти от продолжающихся обвинений в гнилом либерализме. Но если смотреть на процессы последних двух лет, либеральничать стали куда как меньше – война так или иначе меняет общество и государство, несмотря на огромную инерцию предшествующих десятилетий похода на Запад и борьбы с проклятым прошлым.
ВЫ думаете эти указы приготовлены для них,поживших в жиру и в свободной Европе ??Нет,эти указы для остальных 140 млн ,чтобы эти там несколько сот семей продолжали свой рай с навешанной на остальных идеологией спасения страны или СССР2,0..т.е. очередной лагерь с равенством для всех,кроме них..Они будут сражаться или договорятся ,ибо нет там лидера и нет задачи эксперимента в мире -а есть проект -новый Небесный город -ПЕКИН…
” “Где кошельки ваши, там и сердца ваши”. Представляете какогО сейчас им? Они 30 лет привыкали к тому, что в одночасье прыгнули из грязи в князи, превратившись из совков в новых русских. Они уже сжились с мыслью, что если они своих детей выучат там, то они станут не совками, а инкорпорированными в европейскую и американскую элиту молодыми людьми. И тут, вдруг, всего за один год всё рушится у них на глазах. Представляете, что они сейчас ощущают? Ведь сердца то их уже 30 с лишним лет находятся там. И тут их обкладывают, как бешеных собак, как дешёвых фраеров, возомнивших себя королями жизни. Так что все эти телефонные переговоры или Иосифа Пригожина, или не Иосифа Пригожина – это всё про это. Это боль рухнувших надежд и ложных представлений, что их там кто-то уважал. Нет не уважали. Откармливали да, дрессировали и приучали да, но и относились не как к людям, а как к Шариковым, возомнившим себя новой “аристократией”, на самом деле являясь обыкновенными, дешёвыми НЭПовцами либеральной РФ, которую в таком виде терпел Запад. И как только Россия заявила о своём суверенитете и интересах всем этим НЭПовцам от миллиардеров до миллионеров показали, что на Западе их место у параши. – https://t.me/sorok40russia/41324
Ввиду приближения неких судьбоносных событий резко усилилось давление на российскую элиту. Закрываются последние финансовые убежища:
«Российские клиенты второго по размеру банка ОАЭ – Emirates NBD (ENBD) – начали получать письма, в которых банк предупреждает: в случае, если они не являются резидентами ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, их активы будут переведены на отдельный сегрегированный счет, по которому будут установлены ограничения по переводу наличных.
Самый крупный банк на Кипре – Bank Of Cyprus – разослал уведомления клиентам – гражданам России о том, что их счета будут закрыты.
Крупнейшие швейцарские банки UBS и Сredit Suisse начали предупреждать клиентов из России, что закроют их счета, если выявят случаи уплаты налогов в российский бюджет.
Из России уходит Райфайзенбанк. Именно через него последний год шли основные частные валютные платежи, это был последний надежный финансовый мост через опускающийся железный занавес.
От правящего класса в России, в подавляющем большинстве своем интегрированного в Запад, прежде всего финансово, срочно ждут каких-то действий. Иначе лишаться самого дорогого… – https://t.me/vizioner_rf/4655
п.с. А ПУтин сегодня един с народом и Армией…так что эта вульгарная часть общества никого не интересует..