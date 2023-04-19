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80 лет СМЕРШу

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Сегодня исполняется 80 лет легендарному СМЕРШу. В 2022-2023 году даже те, кто раньше не понимал, в разы лучше поняли смысл и значение данной организации, опыт которой нам необходимо изучать и внедрять, потому что СМЕРШ сыграл одну из решающих ролей в победе наших спецслужб над спецслужбами нацистской Германии в годы Великой Отечественной Войны.
Ситуация в зоне СВО регулярно напоминает нам об актуальности СМЕРШа – его системности, решительности и беспощадности, которые вели к победному результату.
После развала СССР СМЕРШ всячески пытались поливать грязью, но время все расставило по своим местам – ветер истории и здесь пронесся.

Всех с праздником.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8302838.html
Метки: великая отечественная война, контрразведка, праздники, смерш, спецслужбы, ссср, сталин
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