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Карта “пропавших без вести” в Колумбии

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Карта "пропавших без вести" в Колумбии

Карта «пропавших без вести» в Колумбии с 1958 по 2018 гг. «Пропавшими без вести» в Латинской Америке называют похищенных службами безопасности и парамилитарными группами гражданских (обычно, политических противников и членов их семей), которые были убиты и тела их скрыты. Десятки тысяч родственников десятилетиями не прекращают поиск тайных могил.

Если раньше Институт национальной памяти говорил о 265.000 жертв между 1958 и 2020 гг., Комиссия Правды, закончившая работу в июле прошлого года назвала ещё более чудовищную цифру: 450.666 погибших только между 1985 и 2018 годом. К этому следует добавить «пропавших без вести», тех, чьи тела не были и скорее всего никогда не будут найдены. Это ещё 121.768 человек. 90% из жертв – гражданские. Чтобы лучше понять масштаб кошмара, население страны в этот период составляло в среднем 40 млн человек.

Причем эти цифры далеко не окончательны. Речь только о проверенных и документально подтверждённых случаях. Огромная часть жертв из колумбийской глубинки без дорог, государственного присутствия и каналов коммуникаций никогда никем не была зарегистрирована.

8 миллионов человек спасая жизни бежали со своих земель и около миллиона были вынуждены покинуть страну по политическим причинам.

45% жертв – от рук ультраправых боевиков «парамилитарес», созданных и обученных армией и правительством. 27% – от рук левых партизан и 12% – от рук агентов государства. Ответственность за смерть других жертв не установлена.

Колумбия – ближайший военный союзник США и единственный ассоциированный член НАТО в Латинской Америке.

Интересно сравнить число публикаций о Колумбии в мировой правозащитной прессе за этот период с количеством статей о Кубе и в Венесуэле, которыми она была так озабочена. И повторить риторический вопрос о санкциях, которыми цивилизованный мир, как известно, всегда наказывает злостных нарушителей свобод и прав человека.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/943 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8299921.html
Метки: военные преступления, геноцид, колумбия, нато, права человека, США, южная америка
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