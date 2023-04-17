Штангисты. Документальный фильм (1973)
О заслуженном мастере спорта СССР, заслуженном тренере СССР Рудольфе Плюкфельдере и его учениках – мастерах спорта по тяжелой атлетике Давиде Ригерте, Николае Колесникове и других.
Ростовская студия телевидения 1973
Автор сценария – Юрий Калугин
Режиссер – Юрий Калугин
Оператор – Валентин Тимошенко
#штангисты #спорт #ДокументальныйФильм #РудольфПлюкфельдер
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