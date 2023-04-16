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Россия вошла в «Большую четвёрку». Это только начало

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Россия вошла в четвёрку лидеров в области композитов и очередным доказательством стал спущенный на воду в эту пятницу корабль с самым большим в мире композитным корпусом. Однако далеко не единственный пример и российские материалы сегодня находят всё большее применение, а мы стоим на пороге большого прорыва в их использовании. Об этом, а также о новой истории героического спасения расскажем после краткой сводки позитивных новостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kf3JvNWmJ-8
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