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Русский карбон. Разговор с производителем карбоновых инвалидных кресел iCross

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«Время – вперёд!» продолжает знакомить вас с российскими промышленниками, которые создают уникальные проекты и заряжают нас своей позитивной энергией. Сегодня беседуем с Русланом Валиевым – директором по производству компании, выпускающей карбоновые инвалидные кресла под маркой iCross.

Сайт компании: https://icross.pro

Тел.: +7 994 998-74-12
E-mail.: pro@icross.info
Telegram: @iCross_pro

00:00 Вступление
00:51 Обращение основателя
04:01 Как всё начиналось
05:15 Что такое «активная коляска»
06:24 О применении композитов
07:36 О импортозамещении
08:15 Об уходе иностранных поставщиков
12:03 О развитии продукта
13:51 О конкуренции
15:00 О персонализации
17:11 О господдержке
20:52 О частных инвестициях
22:31 О идеологии проекта
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xpDVZjeITjA
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