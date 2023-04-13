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Что скрывают за громким пиаром контрнаступления ВСУ?​

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В студии – директор Института изучения национальных кризисов Николай Сорокин. Ведущая – Анна Скок.

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4pszb8JjQIg
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10886 8278
    чужой 28 мин. назад

      Испытание оружия это не главное в спецоперации.
      Мобилизация мобилизованных, сортировка действующих военных, это главнее.
      Идет организационная перелопачивание всей военной системы.

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