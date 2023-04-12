Главная » Видео, История, Наука, Творчество

Космос: дорога к новому дому? Научно-популярный фильм (1985)

8 0

О перспективах дальнейшего освоения космоса, о проблемах обитания человека на космической орбите, о создании новых форм “космической архитектуры”. Участниками фильма стали академик Борис Раушенбах, летчик-космонавт Владимир Джанибеков, профессор Леонид Лесков, архитектор Вячеслав Локтев, искусствовед Юрий Овсянников, журналист Ярослав Голованов.

#НаучноПопулярныйФильм
Горьковское телевидение, 1985

Автор сценария – Ярослав Голованов
Автор сценария – Георгий Молокин
Автор сценария – Юрий Беспалов
Режиссер – Юрий Беспалов
Оператор – Игорь Серов
Оператор – Анатолий Барышков
Текст читал – Юрий Беспалов

#гостелерадиофонд #наука #космос #архитектура

Мы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
VK – https://vk.com/teleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://www.youtube.com/@gtrftv?sub_confirmation=1
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ipb6P3ckENA
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Без мечты о будущем будущего нет»: как советские журналы изображали колонизацию космоса
Будущее, которое мы потеряли
Мечты, удел юнцов
Глава 6. Не пора ли за старое с перспективой нового Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
Масштабная колонизация космоса необходима для сохранения Человека

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru