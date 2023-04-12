Космос: дорога к новому дому? Научно-популярный фильм (1985)
О перспективах дальнейшего освоения космоса, о проблемах обитания человека на космической орбите, о создании новых форм “космической архитектуры”. Участниками фильма стали академик Борис Раушенбах, летчик-космонавт Владимир Джанибеков, профессор Леонид Лесков, архитектор Вячеслав Локтев, искусствовед Юрий Овсянников, журналист Ярослав Голованов.
#НаучноПопулярныйФильм
Горьковское телевидение, 1985
Автор сценария – Ярослав Голованов
Автор сценария – Георгий Молокин
Автор сценария – Юрий Беспалов
Режиссер – Юрий Беспалов
Оператор – Игорь Серов
Оператор – Анатолий Барышков
Текст читал – Юрий Беспалов
#гостелерадиофонд #наука #космос #архитектура
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