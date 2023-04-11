

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.



◽️ На Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Уничтожено свыше 30-ти украинских военнослужащих, три танка, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.



◽️ На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой народной республики. За сутки потери противника на данном направлении составили более 90 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап, а также гаубица Д-30.



◽️ На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения Воздушно-десантных войск.

Подразделения ракетных войск и артиллерии «Южной» группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиацией совершенно 11 самолетовылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450-ти украинских военнослужащих и наёмников, три танка, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и «МСТА-Б», а также две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.



◽️ На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях уничтожено до 30-ти украинских военнослужащих, один пикап, гаубица МСТА-Б, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».



◽️ На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 10-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30 и боевая машина РСЗО «Град».



Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 97-ми районах. В районе населенного пункта Миролюбовка Запорожской области вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор наведения целей украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Очеретино Донецкой народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. В районе населенного пункта Дылеевка Донецкой народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.



Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» и один управляемый реактивный снаряд «GLSDB». Кроме того, уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Марьинка, Веселое, Еленовка Донецкой народной республики, Маринское, Новая Маячка Херсонской области.



Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 406 самолетов, 228 вертолетов, 3736 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8626 танков и других боевых бронированных машин, 1079 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4563 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 9426 единиц специальной военной автомобильной техники.

