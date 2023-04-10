Афганская техника
Глядя на объемы оставленного США в Афганистане вооружения, почему бы не рассмотреть сценарий ускорения легализации Талибана и исключения его из списка террористических группировок, где в качестве одной из опций признания будет соглашения о поставках трофейного американского вооружения в РФ в обмен на поставки нефти и пшеницы, которую Талибан и так уже закупает у России.
Объемы вооружений (только американских, не считая оружия из других стран) значительны. Например, оптовая закупка пикапов и Хамви могла бы существенным образом закрыть проблемы с нехваткой специализированного автотранспорта. Самому Талибану столько не надо. И цена там явно ниже рыночной.
Кроме того, можно только представить себе реакцию в США, когда брошенная администрацией Байдена техника из Афганистана, появится на фронте на Украине и будет использоваться против НАТО. Отличный способ подыграть Агенту Дональду на будущих выборах.