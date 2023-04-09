Сделка века! Россия обошла Siemens и французов в борьбе за Индию
Россия выиграла рекордный тендер на поставку в Индию высокотехнологичной продукции машиностроения – 120 пассажирских электропоездов. В конкурентной борьбе мы обошли мировых гигантов – немецкую Siemens, французскую Alstom, а также швейцарскую Stadler. Как нам это удалось, а также о других совместных проектах с Индией и новой истории спасения расскажем в этом выпуске после краткой сводки позитивных новостей.
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