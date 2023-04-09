Планы расширения Москвы 40х годов
Планы расширения Москвы 40х годов
По изучению предвоенной инфраструктуры СССР (https://t.me/periskop_pacific/2301) и планов по её развитию набрел на много разного интересного, кроме ж/д.
Вот, например, планируемая Москва 1944-45 года (в случае, если бы не было 22 июня 1941) – она бы расширялась совсем не так, как произошло в хрущёвской реальности 1960 года. При Хрущеве построили МКАД и город стал похож на сжатый по вертикали эллипс.
А вот сталинское расширение Москвы мирного времени было бы совсем иным и город был бы похож, скорей, на квадрат с округлыми краями. Желтый цвет на карте – зона перспективного расширения. Лианозово, Бабушкин, Бирюлево, Ясенево в состав столицы бы не вошли. Ну а москвичи бы получили ещё один канал – Восточный и новую связность по воде. Канал бы прошёл по восточной границе Москвы и в районе Печатников вливался в Москву.
(атлас СССР издания лета 1940 года)
(с) Перископ
https://t.me/periskop_pacific/2305 – цинк