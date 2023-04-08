Концепция и первые годы реализации Косыгинской экономической реформы // Алексей Сафронов. План А.
Постановление об экономической реформе, принятое по итогам октябрьского пленума ЦК КПСС 1965 года, было проникнуто духом шедшей к тому времени уже 3 года экономической дискуссии, но во многих важных деталях отличалось от предложений самого известного участника этой дискуссии Е. Г. Либермана. Ролик посвящен тому, какие изменения в хозяйственный механизм были официально внесены в 1965 г., и насколько они оправдали чаяния реформаторов.
Лазарева Л.Н. – Экономическая реформа 1965 года. Предпосылки, ход, итоги. Монография 2021 https://disk.yandex.ru/i/u_eOD6Oq6nBYiw
Бабкина Н.М. – Междуведомственная комиссия при Госплане (1965-1971) диссертация https://disk.yandex.ru/i/sxt29-jCrzpMgQ
Упущенный шанс или последний клапан (к 50-летию косыгинских реформ) 2017 https://disk.yandex.ru/i/WNliCUL23TgBiA
Косыгин А.Н. – Об улучшении управления промышленностью… (доклад о Косыгинской реформе). 1965 https://disk.yandex.ru/d/h1lN7Q-YrjRKKg
Постановления правительства о реформе см. в сборнике Решений по хозяйственным вопросам, т.5 https://disk.yandex.ru/d/JElm73r_HLSZUw
Экономисты о новой хозяйственной реформе в СССР https://disk.yandex.ru/i/9gsRNHxTkr4sc
Совершенствование планирования и улучшение экономической работы в народном хозяйстве. Материалы совещания. 1969 https://disk.yandex.ru/d/2xAqkaukRRkgzQ
Протопопов В.А. – Экономическая реформа и хозяйственный расчет. 1970 https://disk.yandex.ru/d/2caq0dQJ9s-GJg
Лебский М. – Косыгинская реформа и рабочий класс СССР https://disk.yandex.ru/d/VSd-u_euxqgn9Q
Основные положения об образовании и расходовании фонда материального поощрения на 1971—1975 годы https://disk.yandex.ru/i/vfAdD1Tkzfse6w
Группа в ВК: https://vk.com/prostye_chisla
Канал в Telegram: https://t.me/primenumbers2021
Аудиоподкасты доступны по поиску «Простые числа» в Google Подкастах, Spotify, Apple Podcasts и Яндекс.Музыка (плейлист цензурируется роботом Яндекса)
Для других приложений: https://feeds.feedburner.com/prime-numbers
Наша команда в Instagram:
https://www.instagram.com/kompart1898/
https://www.instagram.com/red0per/
https://www.instagram.com/_eastphoto/
https://www.instagram.com/smokhan/
https://www.instagram.com/crimsunn/
https://www.instagram.com/max_wodka/
Поддержать редакцию можно здесь:
Карта Сбер: 4276 3801 3852 5931 (Константин К.)
Юmoney (Яндекс.Деньги): https://yoomoney.ru/to/4100111195023055
QIWI: https://qiwi.com/n/CHISLA
PayPal: https://paypal.me/PrimeNumbers2022
BTC: bc1qlt6qfehc8ruyn79y0x82wdfmpur8nr0zx4eyjs
ETH: 0xAbB44977d8486CC89dc63BbcDbbf658BcAF07906
USDT (TRC20): TAUrTmFsXEVwc1hi2WY9gHX94SDhhntqW2
Стать спонсором редакции:
Boosty: https://boosty.to/primenumbers
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC4Cap1xVy2waDXfzM5ka6lg/join
Patreon: https://www.patreon.com/primenumbers
Sponsr: https://sponsr.ru/primenumbers/