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Концепция и первые годы реализации Косыгинской экономической реформы // Алексей Сафронов. План А.

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Постановление об экономической реформе, принятое по итогам октябрьского пленума ЦК КПСС 1965 года, было проникнуто духом шедшей к тому времени уже 3 года экономической дискуссии, но во многих важных деталях отличалось от предложений самого известного участника этой дискуссии Е. Г. Либермана. Ролик посвящен тому, какие изменения в хозяйственный механизм были официально внесены в 1965 г., и насколько они оправдали чаяния реформаторов.

Лазарева Л.Н. – Экономическая реформа 1965 года. Предпосылки, ход, итоги. Монография 2021 https://disk.yandex.ru/i/u_eOD6Oq6nBYiw
Бабкина Н.М. – Междуведомственная комиссия при Госплане (1965-1971) диссертация https://disk.yandex.ru/i/sxt29-jCrzpMgQ
Упущенный шанс или последний клапан (к 50-летию косыгинских реформ) 2017 https://disk.yandex.ru/i/WNliCUL23TgBiA
Косыгин А.Н. – Об улучшении управления промышленностью… (доклад о Косыгинской реформе). 1965 https://disk.yandex.ru/d/h1lN7Q-YrjRKKg
Постановления правительства о реформе см. в сборнике Решений по хозяйственным вопросам, т.5 https://disk.yandex.ru/d/JElm73r_HLSZUw
Экономисты о новой хозяйственной реформе в СССР https://disk.yandex.ru/i/9gsRNHxTkr4sc
Совершенствование планирования и улучшение экономической работы в народном хозяйстве. Материалы совещания. 1969 https://disk.yandex.ru/d/2xAqkaukRRkgzQ
Протопопов В.А. – Экономическая реформа и хозяйственный расчет. 1970 https://disk.yandex.ru/d/2caq0dQJ9s-GJg
Лебский М. – Косыгинская реформа и рабочий класс СССР https://disk.yandex.ru/d/VSd-u_euxqgn9Q
Основные положения об образовании и расходовании фонда материального поощрения на 1971—1975 годы https://disk.yandex.ru/i/vfAdD1Tkzfse6w

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=K5hvWbkNxF4
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