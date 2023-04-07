Токио предал Запад: Япония закупает Нефть выше Потолка | Геоэнергетика Инфо
Токио предал Запад: Япония закупает Нефть из РФ выше Потолка Цен. Геоэнергетика Инфо
Япония перестала соблюдать потолок цен на нефть. Япония приобретает российскую нефть по цене выше потолка, установленного G7, с ведома и согласия Соединенных Штатов и других партнеров на коллективном Западе. Действия Токио не представляют собой отход от договоренностей коллективного Запада. Cообщалось как о каком-то отступлении от соглашений Запада по попыткам сохранить предельные цены на российские энергоносители или как о какой-то новой договоренности или еще о чем-то. Однако эти обсуждения велись с нашими японскими коллегами добросовестно, с попыткой учитывать их собственные потребности в сфере энергобезопасности
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