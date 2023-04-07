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Там, где сегодня льется кровь, был блуд. Отец Андрей Ткачев

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В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official

Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332

Каналы отца Андрея на других ресурсах:
Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
VK – https://vk.com/prot.andreytkachev
Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/


Уважаемые зрители! Если вы хотите добавить проповедь отца Андрея на свой канал, рекомендуем создать плейлист, куда вы можете добавить видео с канала автора, нажав крайнюю правую кнопку под видео “сохранить”. В данном случае, вам не придется скачивать видео и загружать снова. Последнее действие YouTube рассматривает как нарушение авторских прав,
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YAvvvPDSUKs
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 16924 15776
    KT час назад

      “Там, где сегодня льется кровь, был блуд.”
      Серьёзно?
      Выходит,что в США,Британии и в многих других странах сегодня кровь льётся,выходит там блуда нет,вот оно чё !
      Похоже у этого попа кукуха полностью съехала.

      • 381 377
        Сан СанычKT 57 мин. назад

          Моё личное наблюдение, которое ставит под сомнение рассуждения батюшки:
          1. В Латинской Америке до 50% детей рождаются вне брака, т.е. “незаконно льётся семя”. Но там сейчас относительно мирно.
          2. На Ближнем Востоке 99,99% детей рождаются в браке, т.е. “семя льётся законно”. И там кровопролитие не прекращается.

          Вспомнился фильм “Народ против Ларри Флинта” и рассуждения:
          1. Почему порнографию с участием взрослых людей по обоюдному согласию показывать нельзя?
          2. Почему убийство (самая страшная разновидность насилия над человеком) показывать можно?

          …Сколько крови пролилось в войнах “за веру” – страшно представить.

          Может быть, я не до конца посмотрел выступление батюшки – надоела бесконечная перестановка слов “кровь” и “семя”. Попробую посмотреть до конца – может, осознаю?

          Знаю точно одно: сын больной сифилисом проститутки Л.-В. Бетховен лучше и “святее”, чем рождённые “законно” буржуи, политики и служители культа.

        • 381 377
          Сан СанычKT 21 мин. назад

            Вот здесь, на мой взгляд, лучше показана логическая цепочка, как люди через ненависть идут к пролитию крови.

            Покажите землякам. Скажите: “эта Панченко…, смотрите, какую ахинею несёт”. То, что вы со многим из видео согласны, не признавайтесь: https://youtu.be/_ZzR4hvla0I

        • 29118 24692
          марина 52 мин. назад

            все отцы святые ,начиная со своих Пап, первые блудники -всегда всё с головы гниет..
            “Протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта – священники Белорусской Православной Церкви, вынужденные уехать от преследований властей в Литву в связи с позицией, заявленной ими в контексте белорусского политического кризиса.

            Они обратились к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой принять их под свой омофор, поскольку по соображениям совести они не могут продолжать находиться в юрисдикции Московского Патриархата.

            Накануне Благовещения, на основании 10 канона VII Вселенского собора, а также 17 и 18 правил Трулльского собора, Вселенский Патриарх рассмотрел прошения белорусских священников и принял их под свой омофор.

            На Пасху 2023 года в Вильнюсе состоится первое богослужение для православных беларусов, которое совершат белорусские священники Вселенского Патриархата…
            Церковь украины заслуженно понесла потери и если вера есть в душах-она возродится.А она есть ещё.
            А те кто это делает и режиссирует -вот они и в каждой стране они наверху..https://nnils.livejournal.com/5041683.html

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