Там, где сегодня льется кровь, был блуд. Отец Андрей Ткачев
В случае блокировки канала, видео с проповедями вы сможете смотреть здесь: https://zen.yandex.ru/andreytkachev__official
Благодарность отцу Андрею: https://yoomoney.ru/to/410016173385332
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Telegram канал: https://t.me/videotca_Andrea
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Rutube: https://rutube.ru/channel/23639413/videos/
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“Там, где сегодня льется кровь, был блуд.”
Серьёзно?
Выходит,что в США,Британии и в многих других странах сегодня кровь льётся,выходит там блуда нет,вот оно чё !
Похоже у этого попа кукуха полностью съехала.
Моё личное наблюдение, которое ставит под сомнение рассуждения батюшки:
1. В Латинской Америке до 50% детей рождаются вне брака, т.е. “незаконно льётся семя”. Но там сейчас относительно мирно.
2. На Ближнем Востоке 99,99% детей рождаются в браке, т.е. “семя льётся законно”. И там кровопролитие не прекращается.
Вспомнился фильм “Народ против Ларри Флинта” и рассуждения:
1. Почему порнографию с участием взрослых людей по обоюдному согласию показывать нельзя?
2. Почему убийство (самая страшная разновидность насилия над человеком) показывать можно?
…Сколько крови пролилось в войнах “за веру” – страшно представить.
Может быть, я не до конца посмотрел выступление батюшки – надоела бесконечная перестановка слов “кровь” и “семя”. Попробую посмотреть до конца – может, осознаю?
Знаю точно одно: сын больной сифилисом проститутки Л.-В. Бетховен лучше и “святее”, чем рождённые “законно” буржуи, политики и служители культа.
Он словоблуд знатный.Что впрочем не удивительно,так как национальности он жидовской.
Вот здесь, на мой взгляд, лучше показана логическая цепочка, как люди через ненависть идут к пролитию крови.
Покажите землякам. Скажите: “эта Панченко…, смотрите, какую ахинею несёт”. То, что вы со многим из видео согласны, не признавайтесь: https://youtu.be/_ZzR4hvla0I
все отцы святые ,начиная со своих Пап, первые блудники -всегда всё с головы гниет..
“Протоиерей Георгий Рой и иерей Александр Кухта – священники Белорусской Православной Церкви, вынужденные уехать от преследований властей в Литву в связи с позицией, заявленной ими в контексте белорусского политического кризиса.
Они обратились к Патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой принять их под свой омофор, поскольку по соображениям совести они не могут продолжать находиться в юрисдикции Московского Патриархата.
Накануне Благовещения, на основании 10 канона VII Вселенского собора, а также 17 и 18 правил Трулльского собора, Вселенский Патриарх рассмотрел прошения белорусских священников и принял их под свой омофор.
На Пасху 2023 года в Вильнюсе состоится первое богослужение для православных беларусов, которое совершат белорусские священники Вселенского Патриархата…
Церковь украины заслуженно понесла потери и если вера есть в душах-она возродится.А она есть ещё.
А те кто это делает и режиссирует -вот они и в каждой стране они наверху..https://nnils.livejournal.com/5041683.html
Святые отцы оказались мужчинами. Это безобразие.
Все мужики артисты.
https://www.youtube.com/watch?v=TkhrwoXAMBQ
А всем только одного надо от святых женщин.