Шанс на рывок, которого у России не было никогда. Борис Марцинкевич
Говорит физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.
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Это было известно, что в советские времена запасы недобывае6мого во много раз больше.
А вот что уже импортные технологии не требуются, то это уже приятно.
Вот и приходит главная мысль “куды девать ?”
Избыток еще хуже. Снова импортные технологии по разделению газа на составляющие.
Я вот Wi-Fi 5G подключил. Так теперь бляха муха телефон греется.
Кристалл калифорния-252
Если спросить – какое вещество самое дорогое,не все ответят но есть и всё бледнеет перед веществом, дороже которого лишь антиматерия. А мировые запасы – всего лишь около 10 грамм.
Десять граммов, Карл!
Калифорний – Cf, химический элемент, актиноид, с атомным номером 98 Известны его радиоизотопы с массовыми числами 237-256. Впервые был синтезирован в 1950-м в нац. лаборатории им. Лоуренса в Беркли (Калифорния)
Самый “интересный” изотоп – это 252. Грамм данного вещества испускает в секунду три биллиарда (миллиона миллиардов) нейтронов. В этом и кроется тайна его фантастической ценности.
Вот только на производство этого чуда нужны годы. Надо долго-долго облучать. Начав с плутония. Потом по цепочке: америций, кюрий, берклий и наконец получается сам калифорний. 8 лет на всё про всё.
Потому его и производят всего 40-80 милиграмм в год. А точнее – теперь только МЫ производим. Но об этом ниже.
Принцип работы и производ. схема калифорния
Польза от него просто космическая
В связи с невероятной “плодовитостью” этого изотопа – его применяют в супердатчиках. Которые пробивают все что угодно с немыслимой детализацией.
а) Поиск золота и прочих ценных металлов. А также нефти-газа-воды.. чего угодно. Датчик с крупинкой вещества помещают под землю и такое нейтронное цунами хлынет… даже пылинка не спрячется!
б) Диагностика самолетов, космических кораблей и ядерных реакторов. Такой датчик найдет даже самый крошечный дефект.
в) Датчик увидит даже пылинку н а р к о т ы, куда бы ее (пылинку) не запрятали.
г) Исследования космоса.
Вишенка на торте. Это медицина. 252-й изотоп может излечить рак и сотни других болезней. Крупица его, введенная в тело на кончике иглы – разрушит все больные ткани, а здоровые – не тронет.
Вот такой доктор Айболит.
Мировое производство
До недавнего времени его производили две страны:
Наши – в НИИ атомных реакторов в Димитровграде.
Амеры – в нац.лаборатории города Ок-Риджа (Теннеси)
Но 22 февраля на заводе вдруг начался п о ж а р. После чего цикл производства был прерван. Так до сих пор и отдыхают. И когда все восстановится – вообще не понятно. Может уже и никогда.
Так что наши теперь – единоличные производители самого ценного вещества на планете Земля.
Кто то разрушает Америку. Бесконечные “горелки” в Америи уже давно стали притчей во языцех. Причем накрываются самые ценные, самые нужные мощности. Все что связано с энергетикой – НПЗ, газотерминалы, портовые структуры. Теперь новая напасть – с поездами. То тут, то там – накрываются по самым разным причинам. А теперь еще и это.
Да Вы чо?! Мария Захарова месяц назад говорила, что этот калифорний нав Украину морскими контейнерами завозят. А оказывается 40-80 миллиграмм в год всего производят.
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1856099/