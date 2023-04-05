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Шанс на рывок, которого у России не было никогда. Борис Марцинкевич

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Говорит физик, главный редактор журнала «Геоэнергетика» Борис Марцинкевич.

Телеграм-канал Бориса Марцинкевича: https://t.me/geonrgru

Научно-просветительская конференция “Русский мир против глобального рейха” https://den-magazin.ru/russkiy-mir-protiv-globalnogo-reyha

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=3EuoQksDWQM
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 10843 8247
    чужой сегодня в 12:10

      Это было известно, что в советские времена запасы недобывае6мого во много раз больше.
      А вот что уже импортные технологии не требуются, то это уже приятно.
      Вот и приходит главная мысль “куды девать ?”
      Избыток еще хуже. Снова импортные технологии по разделению газа на составляющие.
      Я вот Wi-Fi 5G подключил. Так теперь бляха муха телефон греется.

    • 29098 24672
      марина час назад

        Кристалл калифорния-252

        Если спросить – какое вещество самое дорогое,не все ответят но есть и всё бледнеет перед веществом, дороже которого лишь антиматерия. А мировые запасы – всего лишь около 10 грамм.

        Десять граммов, Карл!
        Калифорний – Cf, химический элемент, актиноид, с атомным номером 98 Известны его радиоизотопы с массовыми числами 237-256. Впервые был синтезирован в 1950-м в нац. лаборатории им. Лоуренса в Беркли (Калифорния)

        Самый “интересный” изотоп – это 252. Грамм данного вещества испускает в секунду три биллиарда (миллиона миллиардов) нейтронов. В этом и кроется тайна его фантастической ценности.

        Вот только на производство этого чуда нужны годы. Надо долго-долго облучать. Начав с плутония. Потом по цепочке: америций, кюрий, берклий и наконец получается сам калифорний. 8 лет на всё про всё.

        Потому его и производят всего 40-80 милиграмм в год. А точнее – теперь только МЫ производим. Но об этом ниже.

        Принцип работы и производ. схема калифорния

        Польза от него просто космическая
        В связи с невероятной “плодовитостью” этого изотопа – его применяют в супердатчиках. Которые пробивают все что угодно с немыслимой детализацией.

        а) Поиск золота и прочих ценных металлов. А также нефти-газа-воды.. чего угодно. Датчик с крупинкой вещества помещают под землю и такое нейтронное цунами хлынет… даже пылинка не спрячется!
        б) Диагностика самолетов, космических кораблей и ядерных реакторов. Такой датчик найдет даже самый крошечный дефект.
        в) Датчик увидит даже пылинку н а р к о т ы, куда бы ее (пылинку) не запрятали.
        г) Исследования космоса.
        Вишенка на торте. Это медицина. 252-й изотоп может излечить рак и сотни других болезней. Крупица его, введенная в тело на кончике иглы – разрушит все больные ткани, а здоровые – не тронет.

        Вот такой доктор Айболит.

        Мировое производство
        До недавнего времени его производили две страны:

        Наши – в НИИ атомных реакторов в Димитровграде.

        Амеры – в нац.лаборатории города Ок-Риджа (Теннеси)

        Но 22 февраля на заводе вдруг начался п о ж а р. После чего цикл производства был прерван. Так до сих пор и отдыхают. И когда все восстановится – вообще не понятно. Может уже и никогда.

        Так что наши теперь – единоличные производители самого ценного вещества на планете Земля.

        Кто то разрушает Америку. Бесконечные “горелки” в Америи уже давно стали притчей во языцех. Причем накрываются самые ценные, самые нужные мощности. Все что связано с энергетикой – НПЗ, газотерминалы, портовые структуры. Теперь новая напасть – с поездами. То тут, то там – накрываются по самым разным причинам. А теперь еще и это.

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