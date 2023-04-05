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КУРГИНЯН о деколонизации России, дехристианизации русского народа и уехавших из страны

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Продолжаем беседу с Сергеем Ервандовичем и обсуждаем процессы трансформации российского общества и русского народа в условиях противостояния с США и странами Запада. Существует ли реальный риск запуска «деколонизации» (а точнее – развала) России, над которой так тщательно работают зарубежные «эксперты»? Что делать с уехавшими из России представителями кино, искусства и шоу-бизнеса? Почему распад СССР был незаконным?

Таймкоды:
00:00 Сергей Кургинян на Метаметрике: часть вторая
00:30 Смотрите БЕЗ ЦЕНЗУРЫ на других площадках
00:51 К 1917 году Николай II лишил своих сторонников возможности его поддержать
03:08 Сейчас конфликты внутри армии недопустимы – это опасно
07:10 Предательств в нашей истории было много, но не сейчас
10:15 Народы России нужно «деколонизировать» – фуфловый ход пропаганды
13:53 У большинства постсоветских стран нет своей истории
17:53 Русский народ – главный этнос модернизации в СССР
20:22 Незаконный распад СССР: «надоел крест империи»
24:59 Не стоит ждать скорого краха Запада
28:10 Хотите жить в России – нужно её защищать!
31:59 Исторические аналогии: взгляд гостя
35:02 Для русских невозможно «безлюбое государство»
40:26 От общества счастья – к обществу любви
44:11 Мы победим, народ у нас живой!
44:53 «Иммерсивное шоу» от Сергея Кургиняна подходит к концу. Напутствие гостя
48:01 Финал. Титры

Сергей Кургинян:
YouTube клуба «Суть времени» – https://www.youtube.com/channel/UCv6stiOqEnPCTDMsl0DyXnA
Дзен клуба «Суть времени» – https://dzen.ru/id/60db2c9709b5b829dfe5965b
Сайт клуба «Суть времени» – http://www.kurginyan.ru/
Сайт театра «На досках» – http://na-doskah.ru/

Дмитрий Егорченков:
Telegram – https://t.me/skoloth
ВКонтакте – https://vk.com/public210614080

Никита Данюк:
ВКонтакте – http://vk.com/danyuk.nickita

#Кургинян #СутьВремени #Интервью #Политика
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KfRdoNMX5_4
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