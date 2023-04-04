В обход доллара
На третий день индеец Зоркий Глаз заметил, что в вигваме нет одной стены.
Сенатор-республиканец от Флориды Марко Рубио:
- Бразилия, которая является самым крупным государством Западного полушария к югу от нас, заключила торговое соглашение с Китаем, по которому они решили торговать отныне в своих национальных валютах. В обход доллара. Эти страны создают параллельную экономику, абсолютно независимую от Соединенных Штатов. Всего через пять лет мы уже не сможем никому ничего диктовать санкциями, потому что к тому времени будет столько стран, торгующих своими деньгами, а не долларом, что мы просто не сможем наложить на всех них санкции.
https://t.me/boris_rozhin/82101 – цинк (видео по ссылке)