Прежде чем блокировать “Википедию”, надо создать аналог
Песков сообщил, что в стране необходимо создать свою собственную "Википедию" прежде чем блокировать чужую.
"РФ нужно создать аналог «Википедии» с проверенной информацией, прежде чем думать о закрытии этого портала в Рунете" (с) Песков
О необходимости создавать собственный аналог "Википедии" разговоры идут еще с начала 10х, но воз и ныне там. Если бы этим всерьез тогда занимались, то уже сейчас бы были готовые альтернативы. Пока что есть только сырая "Руниверсалис", которую особо не продвигают.
Собственно, по той же самой причине Ютуб до сих пор не закрыли. Текущие альтернативы не дотягивают.