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Город и вода. Документальный фильм про Санкт-Петербург (1982)

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“Нева вздувалась и ревела…” – так отразил самое сильное наводнение в истории Санкт-Петербурга 7 (19) ноября 1824 года Александр Пушкин в поэме “Медный всадник”.
Архитектура Санкт-Петербурга неразрывно связана с водой, что придает городу неповторимую красоту, но и несет затаившуюся опасность. Со дня основания города Петром I решалась проблема борьбы с наводнениями. По старинным гравюрам и сохранившейся кинохронике можно увидеть масштабы водной стихии.

Лентелефильм 1982
Автор сценария – С. Шмаков
Режиссер – Константин Артюхов
Оператор – Александр Селезнев
Композитор – Наталья Обольская

#ГородИВода #ДокументальныйФильм #нева #река #ленинград #питер

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Az6JOv1GONQ
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