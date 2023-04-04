Город и вода. Документальный фильм про Санкт-Петербург (1982)
“Нева вздувалась и ревела…” – так отразил самое сильное наводнение в истории Санкт-Петербурга 7 (19) ноября 1824 года Александр Пушкин в поэме “Медный всадник”.
Архитектура Санкт-Петербурга неразрывно связана с водой, что придает городу неповторимую красоту, но и несет затаившуюся опасность. Со дня основания города Петром I решалась проблема борьбы с наводнениями. По старинным гравюрам и сохранившейся кинохронике можно увидеть масштабы водной стихии.
Лентелефильм 1982
Автор сценария – С. Шмаков
Режиссер – Константин Артюхов
Оператор – Александр Селезнев
Композитор – Наталья Обольская
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