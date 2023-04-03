Тайные виды ЦБ на цифровой рубль
В марте в первом чтении был принят законопроект о введении в оборот так называемого цифрового рубля. Для чего нужна третья форма денег? Рассказывает главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман.
Ссылка на статью М.Гельмана: https://www.promved.ru/next/article/?id=3559
https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=3553&nomer=148
Ведущая – Екатерина Борисова
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#МоисейГельман #ТочкаСборки
Цифровой рубль может и неплохо, но важно, чтобы граждане РФ пользовались им добровольно, без всякого насилия и обязаловки, а наличка и банковские
карты должны остаться в стране при любом раскладе.