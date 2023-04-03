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Тайные виды ЦБ на цифровой рубль

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В марте в первом чтении был принят законопроект о введении в оборот так называемого цифрового рубля. Для чего нужна третья форма денег? Рассказывает главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман.
Ссылка на статью М.Гельмана: https://www.promved.ru/next/article/?id=3559
https://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=3553&nomer=148

Ведущая – Екатерина Борисова

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#МоисейГельман #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Axl9M6_PG2M
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 18184 16606
    Руса 38 мин. назад

      Цифровой рубль может и неплохо, но важно, чтобы граждане РФ пользовались им добровольно, без всякого насилия и обязаловки, а наличка и банковские
      карты должны остаться в стране при любом раскладе.

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