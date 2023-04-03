Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Погиб Владлен Татарский

30 0
1. В Питере на встрече с читателями подорвали Владлена Татарского. Сам Владлен погиб, еще 30 человек получили ранения.

2. Бомбу предположилетельно принесли на встречу спрятав в подароченом бюсте Владлена. По другом версии, бомба уже была заложена в здании.

3. По подозрению в убийстве, задержана участница антивоенных митингов Дарья Трепова, которая принесла бюст (предположительно с взрывчаткой).

4. Владлена последний раз видел после возвращения из Питера, где открывали музей СВО, сначала встретились на вокзале, а затем уже в день послания Путина. Для поддержки армии на фронте он сделал немало + сам не отсиживался в тылку и участвовал в боевых действиях.
Не скажу, что все взгляды Владлена были мне близки, но на фоне его работы по поддержке армии, эти расхождения были несущественны.
Мир праху.

Относительно персонально моего мнения на тему действий в связи с убийством Владлена.
1. Признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями, полностью приравняв к ИГИЛ.
2. Снять мораторий на смертную казнь за измену родине и терроризм. Отсутствие смертной казни в условиях войны выглядит просто нелепо. Не является секретом, что большая часть населения поддерживает восстановление смертной казни в стране за особо тяжкие преступления.
3. Перейти к системной работе по устранению лиц причастных к режиму Зеленского, идентичной работе по ликвидации лиц причастных к террористическим ячейкам ИГИЛ, включая системные акции прямого действия. У нас много болтовни про судоплатовскую работу, но слишком мало реальной судоплатовской работы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8268588.html
Метки: гур моу, личное, Россия, сбу, смертная казнь, спецслужбы, террор, терроризм, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru