Относительно персонально моего мнения на тему действий в связи с убийством Владлена.

1. Признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями, полностью приравняв к ИГИЛ.

2. Снять мораторий на смертную казнь за измену родине и терроризм. Отсутствие смертной казни в условиях войны выглядит просто нелепо. Не является секретом, что большая часть населения поддерживает восстановление смертной казни в стране за особо тяжкие преступления.

3. Перейти к системной работе по устранению лиц причастных к режиму Зеленского, идентичной работе по ликвидации лиц причастных к террористическим ячейкам ИГИЛ, включая системные акции прямого действия. У нас много болтовни про судоплатовскую работу, но слишком мало реальной судоплатовской работы.



1. В Питере на встрече с читателями подорвали Владлена Татарского. Сам Владлен погиб, еще 30 человек получили ранения.2. Бомбу предположилетельно принесли на встречу спрятав в подароченом бюсте Владлена. По другом версии, бомба уже была заложена в здании.3. По подозрению в убийстве, задержана участница антивоенных митингов Дарья Трепова, которая принесла бюст (предположительно с взрывчаткой).4. Владлена последний раз видел после возвращения из Питера, где открывали музей СВО, сначала встретились на вокзале, а затем уже в день послания Путина. Для поддержки армии на фронте он сделал немало + сам не отсиживался в тылку и участвовал в боевых действиях.Не скажу, что все взгляды Владлена были мне близки, но на фоне его работы по поддержке армии, эти расхождения были несущественны.Мир праху.