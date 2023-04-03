1. В Питере на встрече с читателями подорвали Владлена Татарского. Сам Владлен погиб, еще 30 человек получили ранения.
2. Бомбу предположилетельно принесли на встречу спрятав в подароченом бюсте Владлена. По другом версии, бомба уже была заложена в здании.
3. По подозрению в убийстве, задержана участница антивоенных митингов Дарья Трепова, которая принесла бюст (предположительно с взрывчаткой).
4. Владлена последний раз видел после возвращения из Питера, где открывали музей СВО, сначала встретились на вокзале, а затем уже в день послания Путина. Для поддержки армии на фронте он сделал немало + сам не отсиживался в тылку и участвовал в боевых действиях.
Не скажу, что все взгляды Владлена были мне близки, но на фоне его работы по поддержке армии, эти расхождения были несущественны.
Мир праху.
Относительно персонально моего мнения на тему действий в связи с убийством Владлена.
1. Признать СБУ и ГУР МОУ террористическими организациями, полностью приравняв к ИГИЛ.
2. Снять мораторий на смертную казнь за измену родине и терроризм. Отсутствие смертной казни в условиях войны выглядит просто нелепо. Не является секретом, что большая часть населения поддерживает восстановление смертной казни в стране за особо тяжкие преступления.
3. Перейти к системной работе по устранению лиц причастных к режиму Зеленского, идентичной работе по ликвидации лиц причастных к террористическим ячейкам ИГИЛ, включая системные акции прямого действия. У нас много болтовни про судоплатовскую работу, но слишком мало реальной судоплатовской работы.