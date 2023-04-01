Ядерное оружие в Беларуси: превентивная мера или Ядерная Эскалация?
Ядерное оружие в Беларуси: превентивная мера или Ядерная Эскалация? Геоэнергетика Инфо
Геостратег Андрей Школьников. Россия намерена разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси, сейчас проводится строительство хранилища. Это лишь подтверждает, что цель жеста — сигнал Западу и в первую очередь США: одумайтесь, у вас еще есть время, пока мы заняты подготовкой, давайте договариваться, чтобы хранилище осталось пустым. Если бы ядерное оружие в Беларуси было нужно для каких-то реальных военных целей, о его размещении вряд ли бы сообщали вслух, да еще с таким заблаговременным анонсом и конкретным дедлайном.
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