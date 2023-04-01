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Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (01.04.2023 г.)

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Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь и Дорожнянка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица «Акация», а также одна буксируемая пушка «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 92-х районах. Кроме того, в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

✈️ Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также, в районе населенного пункта Нововасилевка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой народной республики, Гуляйполе, Новоукраинское Запорожской области и Крынки Херсонской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 405 самолетов, 228 вертолетов, 3630 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8497 танков и других боевых бронированных машин, 1077 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4478 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9247 единиц специальной военной автомобильной техники.

Источник: https://t.me/mod_russia/25298
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