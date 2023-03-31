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Посадить лидера

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Одна из причин активизации кампании попыток посадить Трампа.
Итоги опроса по праймериз республиканцев в 2024 г.

• Трамп — 52%
• ДеСантис — 26%
• Пенс — 7%
• Хейли — 5%
• Чейни — 3%
• Т. Скотт — 2%
• Эббот — 1%
• Ноэм — 1%
• Помпео — 1%
• Ёнкин — 1%
• Рамасвами — 1%

Кстати, нельзя исключать ультимативного тандема Трамп-ДеСантис.

При этом, по текущим опросам Трамп на выборах побеждает Байдена. Есть о чем беспокоиться.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8264807.html
Метки: выборы, США, Трамп
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 10811 8219
    чужой 43 мин. назад

      Что бы не изображали, и какое мнение не создавали

      И дрогнет враг от танковой атаки,
      Рубеж непроходимый будет наш,
      И сто грамм из запыленной фляги,
      Поднимет экипаж.

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