Посадить лидера
Одна из причин активизации кампании попыток посадить Трампа.
Итоги опроса по праймериз республиканцев в 2024 г.
• Трамп — 52%
• ДеСантис — 26%
• Пенс — 7%
• Хейли — 5%
• Чейни — 3%
• Т. Скотт — 2%
• Эббот — 1%
• Ноэм — 1%
• Помпео — 1%
• Ёнкин — 1%
• Рамасвами — 1%
Кстати, нельзя исключать ультимативного тандема Трамп-ДеСантис.
При этом, по текущим опросам Трамп на выборах побеждает Байдена. Есть о чем беспокоиться.
Что бы не изображали, и какое мнение не создавали
…
И дрогнет враг от танковой атаки,
Рубеж непроходимый будет наш,
И сто грамм из запыленной фляги,
Поднимет экипаж.