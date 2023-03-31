Новая концепция внешней политики России
Путин подписал готовившуюся в течение 2022-го года новую концепции Внешней политики России. Старая была принята в 2016 году и полностью устарела. Теперь на доктринальном уровне (в отличие от прошлой) прописана борьба с американской гегемонией, а также базовое видение будущего многополярного миропорядка без явного гегемона. Собственно, это де-юре фиксирует уже де-факто произошедший процесс выхода России из однополярного американского мира и неустранимый на текущем этапе характер противоречий РФ и США. И там еще очень много интереных подвижек.
Концепция внешней политики Российской Федерации
Формирование справедливого и устойчивого мироустройства
18. Россия стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности развития для всех государств независимо от их географического положения, размера территории, демографического, ресурсного и военного потенциалов, политического, экономического и социального устройства. В целях соответствия указанным критериям система международных отношений должна быть многополярной и основываться на следующих принципах:
1) суверенное равенство государств, уважение их права выбирать модели развития, социального, политического и экономического устройства;
2) неприятие гегемонии в международных делах;
3) сотрудничество на основе баланса интересов и взаимной выгоды;
4) невмешательство во внутренние дела;
5) верховенство международного права в регулировании международных отношений, отказ всех государств от политики двойных стандартов;
6) неделимость безопасности в глобальном и региональном аспектах;
7) многообразие культур, цивилизаций и моделей организации общества, отказ всех государств от навязывания другим странам своих моделей развития, идеологических и ценностных установок, опора на единый для всех мировых традиционных религий и светских этических систем духовно-нравственный ориентир;
8) ответственное лидерство ведущих государств, направленное на обеспечение стабильных и благоприятных условий развития как для себя, так и для других стран и народов;
9) главенствующая роль суверенных государств при принятии решений в сфере поддержания международного мира и безопасности.
19. В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание:
1) устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций;
2) совершенствованию международных механизмов обеспечения безопасности и развития на глобальном и региональном уровнях;
3) восстановлению роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в согласовании интересов государств – членов ООН и их действий по достижению целей Устава ООН;
4) укреплению потенциала и повышению международной роли межгосударственного объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), РИК (Россия, Индия, Китай) и других межгосударственных объединений и международных организаций, а также механизмов с весомым участием России;
5) поддержке региональной и субрегиональной интеграции в рамках дружественных многосторонних институтов, диалоговых площадок и региональных объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке;
6) повышению устойчивости и прогрессивному развитию международно-правовой системы;
7) обеспечению справедливого доступа всех государств к благам мировой экономики и международного разделения труда, а также к современным технологиям в интересах справедливого и равномерного развития (включая решение проблем глобальной энергетической и продовольственной безопасности);
8) активизации сотрудничества во всех сферах с союзниками и партнерами России, пресечению попыток недружественных государств воспрепятствовать такому сотрудничеству;
9) консолидации международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей (в том числе этических норм, общих для всех мировых религий), нейтрализацию попыток навязывания псевдогуманистических и иных неолиберальных идеологических установок, приводящих к утрате человечеством традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов;
10) конструктивному диалогу, партнерству и взаимообогащению различных культур, религий и цивилизаций.
http://kremlin.ru/events/president/news/70811 – полностью по ссылке