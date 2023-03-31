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Новая концепция внешней политики России

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Путин подписал готовившуюся в течение 2022-го года новую концепции Внешней политики России. Старая была принята в 2016 году и полностью устарела. Теперь на доктринальном уровне (в отличие от прошлой) прописана борьба с американской гегемонией, а также базовое видение будущего многополярного миропорядка без явного гегемона. Собственно, это де-юре фиксирует уже де-факто произошедший процесс выхода России из однополярного американского мира и неустранимый на текущем этапе характер противоречий РФ и США. И там еще очень много интереных подвижек.

Концепция внешней политики Российской Федерации

Формирование справедливого и устойчивого мироустройства

18. Россия стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы надежную безопасность, сохранение культурно-цивилизационной самобытности, равные возможности развития для всех государств независимо от их географического положения, размера территории, демографического, ресурсного и военного потенциалов, политического, экономического и социального устройства. В целях соответствия указанным критериям система международных отношений должна быть многополярной и основываться на следующих принципах:

1) суверенное равенство государств, уважение их права выбирать модели развития, социального, политического и экономического устройства;

2) неприятие гегемонии в международных делах;

3) сотрудничество на основе баланса интересов и взаимной выгоды;

4) невмешательство во внутренние дела;

5) верховенство международного права в регулировании международных отношений, отказ всех государств от политики двойных стандартов;

6) неделимость безопасности в глобальном и региональном аспектах;

7) многообразие культур, цивилизаций и моделей организации общества, отказ всех государств от навязывания другим странам своих моделей развития, идеологических и ценностных установок, опора на единый для всех мировых традиционных религий и светских этических систем духовно-нравственный ориентир;

8) ответственное лидерство ведущих государств, направленное на обеспечение стабильных и благоприятных условий развития как для себя, так и для других стран и народов;

9) главенствующая роль суверенных государств при принятии решений в сфере поддержания международного мира и безопасности.

19. В целях содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание:

1) устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций;

2) совершенствованию международных механизмов обеспечения безопасности и развития на глобальном и региональном уровнях;

3) восстановлению роли ООН в качестве центрального координирующего механизма в согласовании интересов государств – членов ООН и их действий по достижению целей Устава ООН;

4) укреплению потенциала и повышению международной роли межгосударственного объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), РИК (Россия, Индия, Китай) и других межгосударственных объединений и международных организаций, а также механизмов с весомым участием России;

5) поддержке региональной и субрегиональной интеграции в рамках дружественных многосторонних институтов, диалоговых площадок и региональных объединений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке;

6) повышению устойчивости и прогрессивному развитию международно-правовой системы;

7) обеспечению справедливого доступа всех государств к благам мировой экономики и международного разделения труда, а также к современным технологиям в интересах справедливого и равномерного развития (включая решение проблем глобальной энергетической и продовольственной безопасности);

8) активизации сотрудничества во всех сферах с союзниками и партнерами России, пресечению попыток недружественных государств воспрепятствовать такому сотрудничеству;

9) консолидации международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей (в том числе этических норм, общих для всех мировых религий), нейтрализацию попыток навязывания псевдогуманистических и иных неолиберальных идеологических установок, приводящих к утрате человечеством традиционных духовно-нравственных ориентиров и моральных принципов;

10) конструктивному диалогу, партнерству и взаимообогащению различных культур, религий и цивилизаций.

http://kremlin.ru/events/president/news/70811 – полностью по ссылке

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8264467.html
Метки: дипломатия, Запад, мид рф, Россия, США
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