Индийский “План Даллеса”
«План Алена Даллеса», направленный на уничтожение духовности и культуры в России – не первый план подобного рода. Ему предшествовал «План лорда Маколи», разработанный в 1835 году.
12+
02:31 Индийский «план Даллеса»
03:53 Обращение лорда Маколи к парламенту.
04:57 Индийская культура направленна на дух, а европейская – на тело.
09:00 Первый удар англичане нанесли по образованию Индии.
12:31 Главное – это хорошие качества человека, а не его знания.
15:30 Гармония с Природой настраивает на божественный лад.
20:15 У России и Индии много общего.
21:50 90% индусов не получают пенсию. Родителей содержат дети.
24:30 Причина экологического кризиса – это намеренное устаревание товаров. В 1991 году «Тойота» выпускала автомобили с гарантией 1 млн. км.
26:24 Современные технологии позволяют людям работать 1 день в неделю, не сокращая потребление.
28:17 В Европе уничтожается до 30% продуктов. А нам говорят, что еды не хватает.
30:10 Для увеличения массы животного на 1 кг требует 16 кг зерна.
33:20 Англичане вырубили в Индии все хлебные деревья, чтобы вызвать голод.
37:05 В природе все помогает человеку.
38:15 Кайласанатху – храм в скале. Создавался 147 лет 7 поколениями каменщиков.
42:16 Первостепенная задача для мира – это возврат к экологическому фермерству.
44:16 Если мы хотим восстановить Планету – сажаем леса!
47:00 Коровы – проводники космической энергии.
48:04 Завершается строительство Храма Ведического Планетария.
53:17 Гуманоиды и рептилоиды: два типа разумных существ во Вселенной.
55:15 И.Н.Яницкий: Планета – это разумное существо.
1:01:00 Цель человеческой жизни – приближение к Богу.
1:02:12 История Верховного Судьи.
1:05:12 Благо для Земли.
1:07:11 Секрет крепкой семьи: все должны есть пищу, приготовленную одним человеком!!!
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Благодарим Михаила Картавенко за основной монтаж видео;
Благодарим Дмитрия Экаданту за подготовленный материал и монтаж, музыкальное сопровождение видео.
Сайт: https://ekadanta.ru
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Приятного Вам просмотра!
#политика #усанин #россия
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Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»
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