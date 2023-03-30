Независимость от Китая, легализация пиратства, VK вместо YouTube, время азиатского кино.О. Матвейчев
Новости недели обсуждаем с депутатом Государственной думы, заместителем председателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Олегом Матвейчевым. Ведущая – Дария Павлова.
1:00 Легализация пиратства? Медведев призвал россиян скачивать и распространять пиратские копии западных фильмов и музыки;
6:52 Иноагентам хотят запретить получать доходы из источников в РФ;
9:21 VK готовит собственную инфраструктуру на случай отключения YouTube. Может ли ВК заменить Ютуб?
12:54 За сведениями о доходах чиновников усилят контроль;
16:07 Итоги визита Си и моделирование новой многополярности. Попадаем ли мы в зависимость от Китая?
23:22 Может ли новая нейросеть ChatGPT заменить людей с рутинными профессиями в ближайшем будущем?
31:17 Надо ли переименовывать Волгоград в Сталинград, и если да, то почему?
36:12 В Москве Киевское направление МЖД будут называть Калужским. Последует ли в России тренд на переименование связанных с Украиной названий?
40:12 Зачем мы прощаем долги Африке?
47:22 Датская фармацевтическая компания прекращает поставки в РФ препарата от диабета «Оземпик». Насколько законно ограничивать ввоз лекарств?
50:51 Заменит ли азиатское кино голливудский контент?
55:36 Идея отправить коучей и авторов марафонов на службу родине. Стоит ли?
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