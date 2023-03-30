7. «Ассиметричным», трудно глушимым ответом может стать какая-либо сенсация, прорывающаяся во все новостные ленты. Далее: пример важный и для привлечения внимания Европы, и для роста понимания россиян, обнажения корней многих наших бед.

5. Точка зрения подавляюще представленная в ЕС. «Россия, в 2014 году аннексировав Крым, впервые после Второй мировой войны нарушила государственные границы в Европе. Нападение в 1999 году на Югославию и отторжение Косово – это другое, даже сравнивать смешно» ( дословно оценка канцлера Шольца).

1. Для значительной части мировой аудитории, даже для некоторых граждан РФ, вопрос правоты/неправоты участников конфликта на Украине «сложен» из-за подавляющего преимущества суммарного тоннажа залпа западных СМИ. (Параметр морских сражений: вне зависимости от меткости канониров имеет значение вес суммы снарядов, выпускаемых сторонами).

«Наводящий вопрос» по теме Чей Крым? В школах, институтах сложные для экзаменуемых вопросы вызывают просьбу: «Вы задайте наводящий вопрос» . Далее 7 тезисов покажут, как именно один вопрос может «навести» на ответ по другому.



Таким событием может стать перезахоронение останков Н.С. Хрущева. И это не варварство, не глумление.



Из многих мировых прецедентов – недавние: в 2005 году в Москву привезли из Франции, перезахоронили в Донском монастыре прах генерала А. И. Деникина с женой, останки философа И. А. Ильина тоже с супругой.

В числе обоснований: «рост самосознания нашего общества, понимания истории…»

В законодательствах РФ и прочих стран условия перезахоронения подробно прописаны.

Изъятие с территории Новодевичьего кладбища останков Н.С. Хрущёва и предложение их украинским властям кроме попадания в анонсы западных СМИ вызовет волну нового обсуждения его деяний, например: противозаконной передачи Крыма УССР, вызвавшей в т.ч. и события 2014 года и СВО.



Это станет историческим, моральным сопровождением ожидаемого страной поворота в течении СВО, намек на которое дал Президент России: «Мы по-настоящему ещё не начинали».

Передача того, кто на 60 лет подарил Украине Крым, кроме прочего напомнит всему миру фундаментальные, не отменяемые факты истории.



Даже одно предложение этого российской стороной своей «сенсационностью» прорвёт плотину замалчивания: ведь большая доля западных обывателей, украинских мобилизованных, и некоторых граждан РФ сегодня «свободны от груза истории», витают в облаках «тысячелетней Украины», сочинённой Грушевским в 1900-х годах.

Важнейшим виновником нынешней войны Н.С. Хрущёва делают:

1) Освобождение, реабилитация почти 100 тысяч бандеровцев, отбывавших наказания за службу в СС, работу на Гитлеровскую Германию.



Указ 17 сентября 1955г «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» на Украине успешно «перевыполнен»: бандеровцев не просто амнистировали, помиловали, но с них сняли судимости, поражения в правах.



Обеспечив им, их детям, внукам вхождение в украинскую партхозруководство.

2) Его ставка во внутрипартийной борьбе – на «селянско-западэнский клин», увеличение его представительства в КПУ (компартии Украины) и КПСС, формирование новой номенклатуры, поколения Кравчука;

3) Незаконная передача Крыма в 1954 году.

То, что в годы «бескомпромиссной борьбе с культом личности Сталина» – именем Хрущева успели назвать город именно на Украине (позже все-таки переименованный в Светловодск Кировоградской области) – выдает не только его морально-политический уровень, но и вектор его политических устремлений.

Тут и ответ на оба вопроса в заглавии. Хрущ: украинский… вероятно троцкист, политик, совершивший несколько противоправных деяний. Примите его те, кому он на целых 60 лет сдал Крым. (Несколько детективных комедий обыгрывают сюжет: «незаконная сдача квартиры, комнаты – гражданином, не являющимся её владельцем»)…

Акты перезахоронений часто (но не всегда) кроме политических резонов учитывают и мнение родственников, потомков.



С этой стороны возражений быть не должно. Нина Хрущёва, внучка или правнучка (тут сказались нюансы их семейных отношений) перемещаемого Н.С. Хрущёва должна приветствовать этот акт.



Ныне американская журналистка-политолог, она даже в этой среде известна высочайшим накалом русофобии: «Мой дед… указал путь из тьмы после 30 лет правления Сталина. Пытался гуманизировать абсолютистскую систему».

Главный «интеллектуальный багаж», вынесенный Ниной Хрущёвой из России – слова Никиты в день отстранения от власти и с тех пор твердимые семьей: «Россия, как корыто с тестом. Ты засовываешь в него руку до самого дна и думаешь, что можешь придать ему форму».

Заголовок её статьи в La Nación: «Мой дед не одобрил бы то, что делает Владимир Путин»[2]. Ещё бы – по Крыму тут поворот, правда не на 360 градусов, как насчитала с транспортиром немецкая МИДовка Бербок, а самый радикальный – на все 180.

Хамская ссора с Китаем (оскорбление маршала Чжу Дэ, ассенизаторская кампания по «культу личности» и т.д.) – тоже из ряда деяний Хрущёва разворачиваемых ныне на 180…

Значит, перемещение останков из неодобряемой страны – в «Свободную Украину» Хрущёва должна одобрить при минимальном хотя бы уровне честности. Правда, с этим сложнее.



Ведь в той статье, обличая нынешнюю РФ, она описывает ситуацию «при дедушке»:



«В сфере искусства отмечалась определённая либерализация. Хрущёв распахнул двери страны для туристов, позволил советским гражданам выезжать за рубеж».

В сфере искусств? Но остались же в живых шестидесятники, аттестованные Хрущёвым на знаменитой художественной выставке: «Вы п…ы!» Ещё возможны честные сравнения? Сегодняшней неодобряемой ситуации с хрущёвской «определённой либерализацией в сфере искусства»?

Хотя, судя по нынешним новостям, некоторые готовы кричать: «Нет-нет-нет, мы – хрущёвские п…!»

Материальная сторона вопроса.

Сегодня контакты РФ-РУ продолжаются в гуманитарных вопросах: обмен пленными, передача тел погибших бойцов (в случае согласия Украины их забирать).

Сохраняется и трансграничное перемещение товаров, например, газа. Это не значит, что следует отправить им останки Хрущёва «по трубе».



Нет, при всём выражении отношения к освободителю бандеровцев и дарителю Крыма передача должна быть выполнена аккуратно, в сухой, сдержанной атмосфере.

Важнейший пункт, к которому должна привлечь внимание данная акция: так сказать «генезис Украины».



Республиканцы, сторонники Трампа, Десантиса, желая уменьшить вовлеченность США в украинский конфликт, назвали его «территориальный спор». Т.е. снижение накала – не «битва за мировую демократию».



Для них территориальное измерение конфликта и должна напомнить та «дарственная» от Хрущёва. Крым вообще был подарком к 300-летию Переяславской Рады.



Загляните в тогдашние документы, мотивировка «подарка»: юбилейчик, с бантиком, открыткой: «Поздравляю! Целую! Ваш Никита». Словно на коньяк или галстук, подсвечник не захотел сбрасываться: «Нате лучше Крым!»

Главная карта, что должна быть напомнена миру: «Приданное» Богдана Хмельницкого, клочок в 1/10 нынешней Украины со столицей в Чигирине.



Киев и все остальные 9/10 окраины – России ещё предстояло отвоевывать, осваивать. Новороссия (не политический лозунг ХХI века, а официальное название российской губернии века XVIII), гигантская Слобожанщина (Левобережье Днепра) – все эти области давались под расселение и бежавшим западенцам («быдлу» – в официальных документах их польских хозяев) и русским из центральных губерний.



Так что укро-национализм — желание очистить подарок от потомков дарителя-России.



P.S.

Несколько раз упоминал происхождение суффикса «ко» в фамилиях, в т.ч. автора. Означал родовую принадлежность, по мнению этнографов, пришёл от касогов-адыгов. За 400 лет до того, как Грушевский начал из украины-«края, краюхи» выкраивать нацию.



Наследники Грушевского пошли дальше в поиске альтернативных корней украинства: знаменитая попытка набиться в потомки маленького племени укеров, жившего на берегу речки Укер, близ нынешнего Гамбурга.

Это момент личного негодования. Не то что ЕС – в России многие забыли как, когда Черниговская область (Северская Русь, прародина моих предков) вошла в Россию?



Черниговские князья Барятинские, Мосальские, Воротынские из-за насильственного окатоличивания перешли от Литвы к Москве вместе со своими землями, поданными. Русско-литовская война и Благовещенский договор 1503 года утвердили тот переход. За 151 год до Хмельницкого, Переяславской Рады 1654 года! Т.е. за 451 год до подарка «зажавшего коньяк» Хруща.

Примечания:

[1] Первого министра обороны незалежной генерала Константина Морозова в 1991-92гг укро-националистская пресса звала: Костянтин Мороз. Обрезание русских окончаний «ов», «ев» – их форма поощрения.

[2] https://inosmi.ru/20210920/250538656.html

Игорь Шумейко



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