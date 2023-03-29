Расплата Польши за Зелёную Повестку ЕС | Геоэнергетика Инфо
Расплата Польши за Зелёную Повестку ЕС. Геоэнергетика Инфо
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Польские шахтеры устроили акцию протеста, в ходе которой соорудили гроб с портретами шведской эко-активистки Греты Тунберг и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Причиной протеста стали ограничительные правила по выбросу метана, которые предусматривают норматив в 5 т газа на 1 тыс. т добытого угля. На данный момент польские шахты превышают норму выбросов почти в два раза. Теперь же за нарушения правил последуют высокие штрафы. Соответственно, шахты будут вынуждены закрываться раньше, а рабочие места будут потеряны.
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