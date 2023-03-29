Лицо инклюзивного и толерантного терроризма
Транс-утырок, расстрелявший 6 человек в США в силу своих психических расстройств.
Будут ли по нему преклонять колени, пока не сообщается. В данном случае можно смело сказать, что толерастия убивает не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова.
Подобные мутанты человека ЛБГТ разных мастей должны физически истребляться народом ради спасения своего существования.Они не излечимы.
мутанты природные были всегда в небольшом проценте и они не мешали сильно..А вот твои единокровцы типа гейтцов всяких,кем так восхищена женечка,решили подсократить население..и они мастера в этом..Физически убивать затратно для них,но они др.методы изобрели -концепцию новую -свобода от всего и всех -и естественно экономически простимулировали все структуры -станок то их -и пошло -деньги,социальная лестница ,Оскары,герои прессы ,специально созданные зоны вэлфера игорешина ,где позволено всё ..В сША есть штат ,где все законы на защите этих бедных животных -где принимают всех детей ,всех умалишенных -кормят ,перешивают ,отрезают и дают должности и роли в Голливуде и в МО развитых стран или в жены Макронам..И вот их уже млны и они запускают конвееры суррогатства и Даней Милохиных,отменяют запреты на марихуану,потому как очнувшись ,некоторые не должны отползти из этого логова ..Радуйся,великую Европу кастрировали без боя и печей твои умельцы..Они и здесь развели болото грефанных мамок Алок с максами гомиками и своим мафиозным конвеером суррогатным ,но их пока приостановили..Нужен солдат ,война будет долгой ,отстраивать СИБИРЬ под Китай..
Так кому вы хотите предложить роль чистильщика Запада ?кто должен отстрелить их-сами готовы взять ружье и стрелять ,как в фильмах Голливуда и в их видеоиграх..Сатанисты воплотили книгу Оруэлла в жизнь у себя..Может Россия и увернется ,но они сами ,сами пусть кушают свой продукт..
Знаете, я вот тоже не против подсократить население этой планетки, а то она скоро уже не вывезет. Вот то тут то там пишут подобные мифы про козни золотого миллиарда, а по факту мы наблюдаем, что население расплодилось уже более чем на 8 млрд, и по количество лидируют далеко не белые люди.
кто мешает ,полно ЧВК -винтовку в руку и осуществляй ,раз их методы (ковид -это ведь прививка бесплодия) не утешают..Я не расистка ,но черных не люблю и желтых тоже..Силяви ,но воюют только с русским ,периодически пытаясь уничтожить их до конца..Сей то факт вы с женечкой не будете отрицать или попытаетесь обосновать и это..
А почему акцент на трансгендере сразу? Может все-таки проблема в том, что оружие не должно быть доступно вообще для всех? Там едва ли не каждые полгода кого-то расстреливают. Даже маразматик Байден это понимает.
“Посетовав на «душераздирающее» нападение, Джо Байден повторил свой призыв к Конгрессу провести значимую реформу контроля над оружием, включая запрет на штурмовое оружие”.
Пуля, расщепляющая бедренную кость, вызывает дичайшую боль. Девочке нужно в ногу выстрелить перед тем, как ее судить. По закону Талиона это будет возмездием в его наилегчайшей форме.
у вас период в жизни полной абстракции что ли ?расслабляетесь..?