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Лицо инклюзивного и толерантного терроризма

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Транс-утырок, расстрелявший 6 человек в США в силу своих психических расстройств.
Будут ли по нему преклонять колени, пока не сообщается. В данном случае можно смело сказать, что толерастия убивает не только в переносном, но и в прямом смысле этого слова.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8259035.html
Метки: США, терроризм, толерастия
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7 Комментариев » Оставить комментарий
  • 1 1
    оваы 45 мин. назад

      Подобные мутанты человека ЛБГТ разных мастей должны физически истребляться народом ради спасения своего существования.Они не излечимы.

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      • 29033 24615
        маринаоваы 28 мин. назад

          мутанты природные были всегда в небольшом проценте и они не мешали сильно..А вот твои единокровцы типа гейтцов всяких,кем так восхищена женечка,решили подсократить население..и они мастера в этом..Физически убивать затратно для них,но они др.методы изобрели -концепцию новую -свобода от всего и всех -и естественно экономически простимулировали все структуры -станок то их -и пошло -деньги,социальная лестница ,Оскары,герои прессы ,специально созданные зоны вэлфера игорешина ,где позволено всё ..В сША есть штат ,где все законы на защите этих бедных животных -где принимают всех детей ,всех умалишенных -кормят ,перешивают ,отрезают и дают должности и роли в Голливуде и в МО развитых стран или в жены Макронам..И вот их уже млны и они запускают конвееры суррогатства и Даней Милохиных,отменяют запреты на марихуану,потому как очнувшись ,некоторые не должны отползти из этого логова ..Радуйся,великую Европу кастрировали без боя и печей твои умельцы..Они и здесь развели болото грефанных мамок Алок с максами гомиками и своим мафиозным конвеером суррогатным ,но их пока приостановили..Нужен солдат ,война будет долгой ,отстраивать СИБИРЬ под Китай..
          Так кому вы хотите предложить роль чистильщика Запада ?кто должен отстрелить их-сами готовы взять ружье и стрелять ,как в фильмах Голливуда и в их видеоиграх..Сатанисты воплотили книгу Оруэлла в жизнь у себя..Может Россия и увернется ,но они сами ,сами пусть кушают свой продукт..

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          • 47 47
            машкамарина 21 мин. назад

              Знаете, я вот тоже не против подсократить население этой планетки, а то она скоро уже не вывезет. Вот то тут то там пишут подобные мифы про козни золотого миллиарда, а по факту мы наблюдаем, что население расплодилось уже более чем на 8 млрд, и по количество лидируют далеко не белые люди.

              • 29033 24615
                маринамашка 7 мин. назад

                  кто мешает ,полно ЧВК -винтовку в руку и осуществляй ,раз их методы (ковид -это ведь прививка бесплодия) не утешают..Я не расистка ,но черных не люблю и желтых тоже..Силяви ,но воюют только с русским ,периодически пытаясь уничтожить их до конца..Сей то факт вы с женечкой не будете отрицать или попытаетесь обосновать и это..

          • 47 47
            машка 28 мин. назад

              А почему акцент на трансгендере сразу? Может все-таки проблема в том, что оружие не должно быть доступно вообще для всех? Там едва ли не каждые полгода кого-то расстреливают. Даже маразматик Байден это понимает.

              “Посетовав на «душераздирающее» нападение, Джо Байден повторил свой призыв к Конгрессу провести значимую реформу контроля над оружием, включая запрет на штурмовое оружие”.

            • 11724 10496
              Валерий 24 мин. назад

                Пуля, расщепляющая бедренную кость, вызывает дичайшую боль. Девочке нужно в ногу выстрелить перед тем, как ее судить. По закону Талиона это будет возмездием в его наилегчайшей форме.

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