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Как РЖД блокирует развитие страны

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Основной составляющей частью проекта Тимано-Печорского ТПК является строительство новой железной дороги «Баренцкомур». Продолжительность маршрута — 1 200 км, но РЖД это строительство не выгодно: компания зарабатывает деньги на тоннах и километрах, а Баренцкомур привел бы к резкому сокращению маршрутов, по которым продукция уральской промышленности могла бы быть доставлена до морских портов. Меньше километров пробега — меньше прибыль РЖД. Проект выгоден государству Российскому? Для РЖД это не имеет никакого значения, эта компания, судя по всему, в инициативном порядке присоединилась ко всем западным антироссийским санкциям и менять это решение не намерена. Если мы действительно хотим увеличить связность России, хотим развития нашей с вами страны за счет новых железных дорог — РЖД к таким проектам и на пушечный выстрел приближаться не должна, ни при каких обстоятельствах. Рассказывает Борис Марцинкевич.

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology

#БорисМарцинкевич #РЖД #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=AgOP1BfWjEM
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 338 334
    Сан Саныч три часа назад

      От Бориса Марцинкевича хотелось бы что-то услышать по теме исследовательских реакторов. Важная тема, которую редко вспоминают.

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