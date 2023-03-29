Как РЖД блокирует развитие страны
Основной составляющей частью проекта Тимано-Печорского ТПК является строительство новой железной дороги «Баренцкомур». Продолжительность маршрута — 1 200 км, но РЖД это строительство не выгодно: компания зарабатывает деньги на тоннах и километрах, а Баренцкомур привел бы к резкому сокращению маршрутов, по которым продукция уральской промышленности могла бы быть доставлена до морских портов. Меньше километров пробега — меньше прибыль РЖД. Проект выгоден государству Российскому? Для РЖД это не имеет никакого значения, эта компания, судя по всему, в инициативном порядке присоединилась ко всем западным антироссийским санкциям и менять это решение не намерена. Если мы действительно хотим увеличить связность России, хотим развития нашей с вами страны за счет новых железных дорог — РЖД к таким проектам и на пушечный выстрел приближаться не должна, ни при каких обстоятельствах. Рассказывает Борис Марцинкевич.
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От Бориса Марцинкевича хотелось бы что-то услышать по теме исследовательских реакторов. Важная тема, которую редко вспоминают.